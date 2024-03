ATP Indian Wells, avanzano Rune e Ruud agli ottavi, Medvedev si salva. Djokovic steso da Nardi!

Si è conclusa una giornata dalle tante emozioni nel Masters1000 di Indian Wells. Il quadro dei qualificati agli ottavi di finale si è definito e nei match della parte alta del tabellone del singolare maschile si deve prendere atto della clamorosa eliminazione del serbo Novak Djokovic. Il n.1 del mondo è stato sconfitto da uno straordinario Luca Nardi (lucky loser).

Con il punteggio 6-4 3-6 6-3 il giovane pesarese ha stupito il mondo intero e battuto il suo idolo con un terzo set irreale. Luca è il terzo lucky loser della storia dei Masters1000 a mandare ko un n.1 del mondo ed è il giocatore della peggior classifica a superare Nole in un torneo di questa tipologia. Sul cammino del nostro portacolori ci sarà l’americano Tommy Paul (n.17 del ranking), a segno per 6-4 6-4 contro il francese Ugo Humbert (n.14 del ranking).

Ha rischiato grosso anche Daniil Medvedev (n.4 ATP), ma alla fine il russo ce l’ha fatta a prevalere contro lo statunitense Sebastian Korda (n.29 del mondo) per 6-4 5-7 6-3. Una partita dall’andamento folle, con tantissimi break ed errori da una parte e dall’altra. Il moscovita, comunque, continua nel suo percorso e giocherà contro il bulgaro Grigor Dimitrov (n.13 del ranking) il prossimo incontro. Quest’ultimo ha avuto la meglio nella sfida contro il francese Adrian Mannarino (n.21 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-3.

Pronostici rispettati nel caso di Holger Rune e di Casper Ruud. Il danese (n.7 del ranking) ha sconfitto Lorenzo Musetti (n.26 del mondo) con lo score di 6-2 7-6 (5). Sul cammino di Rune negli ottavi ci sarà l’americano Taylor Fritz (n.12 del mondo), dominante contro l’argentino Sebastian Baez (n.19 del ranking) sul punteggio di 6-2 6-2. Sempre in due set l’affermazione di Ruud (n.9 del ranking) contro il giovane francese Arthur Fils (n.43 del mondo) per 6-2 6-4. Il norvegese se la vedrà con il redivivo Gael Monfils (n.54 del ranking), che dopo aver sconfitto Hubert Hurkacz, si è imposto contro il britannico Cameron Norrie (n.28 ATP) per 6-7 (5) 7-6 (5) 6-3.