Rally, Kalle Rovanpera fa suo il Safari con la Toyota. Difficoltà per Evans e Neuville

Calato il sipario sull’edizione del 2024 del Safari, tappa del Mondiale 2024 di Rally. L’appuntamento africano si è confermato terreno di caccia ideale per la Toyota Gazoo Racing che ha ottenuto il suo primo successo stagionale, grazie all’accoppiata Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen. Un dominio assoluto dei finlandesi, che hanno fatto capire fin da subito le sue intenzioni.

L’equipaggio campione del mondo in carica, quest’anno però impiegato solo part-time e quindi non in lizza per la conferma del titolo, ha saputo sfruttare piuttosto bene il regolamento legato all’ordine di partenza, considerando l’assenza nella prima uscita a Montecarlo e il ritiro nel successivo Rally di Svezia. Chiaramente, il tutto è stato possibile perché Rovanpera ha guidato in maniera eccezionale, senza mai alcuna incertezza.

Alle sue spalle è accaduto un po’ di tutto e in una sorta di gara a eliminazione è stato l’altro alfiere della Toyota, Takamoto Katsuta (+1’27″3), a sorridere. Nipponico che dà seguito agli ottimi risultati sullo sterrato keniano. A completare il podio di Nairobi è stato il francese Adrien Fourmaux del team M-Sport sulla Ford Puma a 2’19″7, mostrando la propria consistenza.

Non poche difficoltà, invece, per i primattori di questo campionato, ovvero Elfyn Evans e Thierry Neuville. Il gallese ha dovuto fare i conti con diverse forature (4 in tre giorni di gare e ben 3 nella giornata di ieri), mentre per il belga un guasto alla pompa della benzina e la rottura della sospensione posteriore destra causata dall’impatto contro una roccia di grandi dimensioni in traiettoria.

Alla fine della fiera, il britannico con la Toyota ha terminato in quarta posizione a 4’17″2, mentre l’alfiere della Hyundai quinto a 10’19″2. Nel computo della classifica generale ha pesato la graduatoria di giornata, con il belga che ha prevalso per pochissimo, potendo svettare nel Mondiale con 67 punti rispetto ai 61 di Evans e ai 46 di Fourmaux. Si tornerà in scena dal 19 al 21 aprile per il Rally di Croazia e sull’asfalto vedremo come andrà a finire.