Rally, Kalle Rovanpera domina il venerdì del Rally Safari Kenya e scappa in classifica generale

Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) ha dominato senza mezzi termini il venerdì del Rally Safari Kenya, terzo appuntamento del Mondiale WRC 2024. Nella gara africana il pilota del team Toyota ha vinto ogni stage del programma odierno e ora in classifica generale può gestire un margine di 56.9 sul britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris), mentre è terzo il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a 1:00.08.

Quarta posizione per il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 1:07, quinta per il francese Adrien Fourmaux (Ford Puma) a 1:46, mentre crollano in classifica l’estone Ott Tanak (Hyundai i20) che accusa oltre 20 minuti e il finlandese Esapekka Lappi (Hyundai i20) a mezzora dalla vetta.

Il venerdì del Rally del Kenya ha preso il via con la SS2 Loldia 1 di 19.17 chilometri. Successo di Kalle Rovanpera con 9 decimi su Esapekka Lappi e Ott Tanak terzo a 2.1, mentre è quarto Thierry Neuville a 2.6. Si è passati poi alla SS3 Geothermal 1 di 13.12 chilometri con Rovanpera di nuovo in vetta con 1.4 su Lappi e 4.3 su Tanak. Neuville, invece, lascia ben 19.9 secondi. La mattinata del Safari Kenya si è chiusa con la SS4 Kedong 1 di 31.5 chilometri e ennesimo successo di Rovanpera con 11.1 su Tanak e 12.5 su Lappi, mentre Neuville lascia altri 26.3 secondi. Nel pomeriggio si è passati alle repliche degli stage già disputati.

La SS5 Loldia 2 vede l’ennesimo successo di Rovanpera con 6 decimi su Takamoto Katsuta e Elfyn Evans, mentre Lappi esce di classifica dopo aver rotto una sospensione. Ancora il finlandese in controllo nella SS6 Geothermal 2 con 4.5 secondi su Katsuta e 7.5 su Evans. Tanak, invece, la combina grossa ed esce di classifica. L’estone, infatti, si ferma al chilometro 3.2 dopo aver colpito una pietra in mezzo alla sede stradale. La giornata si è chiusa con la SS7 Kedong 2 e, nemmeno a dirlo, il successo di Rovanpera con 4.4 su Neuville.