Sinner può diventare n.2 del mondo a Miami? Dimitrov ultimo baluardo per sperare

Si sono conclusi a Miami gli incontri validi per gli ottavi di finale del Masters1000 di Miami. Sul cemento outdoor della Florida Jannik Sinner è tra gli otto tennisti che si contenderanno l’ambito titolo del secondo torneo del Sunshine Double. Tra i qualificati anche lo spagnolo Carlos Alcaraz (testa di serie n.1), il russo Daniil Medvedev (testa di serie n.3), il tedesco Alexander Zverev (testa di serie n.4), il bulgaro Grigor Dimitrov (testa di serie n.11), il cileno Nicolas Jarry (testa di serie n.22), l’ungherese Fabian Maroszan e il ceco Tomas Machac.

Sinner affronterà proprio quest’ultimo per continuare a portare avanti l’obiettivo il sogno del successo finale. Non sarà un match facile per il 22enne pusterese, al cospetto di un avversario in grande condizione. Di contro, Jannik non sembra essere nella medesima forma che gli aveva permesso di imporsi negli Australian Open 2024.

Tuttavia, se Sinner riuscisse a far proprio il secondo 1000 della carriera questo potrebbe avere dei risvolti anche nella classifica mondiale. Non è, infatti, definitivamente tramontata la possibilità per il classe 2001 del Bel Paese di conquistare il n.2 del mondo. Tuttavia, non è tutto nelle mani del nostro portacolori.

Alcaraz, infatti, potrebbe difendere la sua seconda piazza nel ranking ATP vincendo il prossimo match contro Dimitrov, garantendosi un margine di sicurezza tale da metterlo a riparo da qualsiasi attacco di Jannik, anche in caso di vittoria assoluta.

Rappresentando il tutto schematicamente:

RANKING LIVE AL 27 MARZO

Tra parentesi la differenza in termini di punti rispetto al ranking ufficiale

1 Novak Djokovic 9725 (0)

2 Carlos Alcaraz 8645 (-160)

3 Jannik Sinner 7910 (-400)

4 Daniil Medvedev 6965 (-800)

JANNIK SINNER DIVENTA NUMERO 2 SE…