Quando tornerà a giocare Matteo Berettini? Prevista un’intensa stagione sulla terra rossa

Matteo Berrettini è stato costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto di Andy Murray, nel primo turno del Masters1000 di Miami. Il romano, anche per via di un malore nel corso del secondo set, non è riuscito a prevalere in una partita che era iniziata molto bene (6-4 nel primo set). A seguire, uno stato di salute non perfetto e la grande determinazione di Murray hanno portato all’epilogo negativo (6-3 6-4).

Tuttavia, i segnali mostrati da Matteo sono stati confortanti, parlando di un giocatore che da sette mesi non disputava incontri ufficiali nel massimo circuito internazionale. La settimana di Phoenix, nel Challenger175, è stata sicuramente impegnativa da un punto di vista fisico, ma ha dato a Berrettini delle ottime sensazioni (Finale raggiunta), che anche nella sfida contro lo scozzese si sono confermate in campo.

E ora quando lo rivedremo? La stagione sulla terra rossa è ormai prossima e l’azzurro vorrà affrontare un ciclo intenso in modo da scalare la classifica e dar seguito a quanto di buono si è potuto comprendere. Il classe ’96 tricolore giocherà a Marrakech dal 1° al 7 aprile, per poi spostare le sue attenzioni sul 1000 di Montecarlo. In quest’ultimo caso, Berrettini dovrebbe affrontare le qualificazioni, non avendo la classifica per essere dentro il tabellone principale (7-14 aprile).

Dal 15 a 21 aprile Matteo è iscritto all’ATP250 di Monaco di Baviera, che gli ha offerto una wild card. A seguire, le prospettive potrebbero portarlo a Madrid (24 aprile-5 maggio), sfruttando il ranking protetto, gli Internazionali d’Italia dove magari l’organizzazione gli darà una wild card, prima di presentarsi al Roland Garros e sperando di avere una classifica adeguata per essere nel tabellone principale, senza avvalersi di altri “artifizi”.