ATP Miami, che cosa si sono detti Berrettini e Murray a fine partita? La sportività dello scozzese

E’ finita non come avrebbe voluto l’avventura di Miami per Matteo Berrettini. Il tennista romano si è dovuto arrendere nuovamente ad Andy Murray che, in rimonta, l’ha sconfitto nel primo turno del Masters1000 con il punteggio di 4-6 6-3 6-4. Un match condizionato da un malore accusato da Matteo nel corso del secondo set, frutto probabilmente di uno stato di salute non perfetto già prima dell’inizio della partita.

Bravo Berrettini, comunque, a tener duro e gettare il cuore oltre l’ostacolo, volendo onorare l’impegno fino alla fine, pur non venendo premiato dal punteggio favorevole all’ex n.1 del mondo. Un Murray, comunque, che ha voluto rendere omaggio al tennista italiano nella canonica stretta di mano a sfida terminata.

“Tutto ok?“, ha chiesto Murray, rivolgendosi a Berrettini. L’azzurro ha risposto: “Non so cosa sia accaduto, forse ero un po’ malato, ma tutto ok“. “Buona fortuna per il tuo ritorno, è bello rivederti in campo“, ha aggiunto Sir Andy, con Matteo che ha risposto con un sentito: “Grazie“.

VIDEO STRETTA DI MANO BERRETTINI-MURRAY ATP MIAMI

Una manifestazione di rispetto reciproco tra i due tennisti e si spera che Berrettini possa tornare in auge, con la stagione sulla terra rossa.