A che ora Sinner-Vavassori, ATP Miami 2024: programma, ordine di gioco, streaming

Jannik Sinner affronterà Andrea Vavassori al secondo turno del Masters 1000 di Miami. Sul cemento statunitense andrà dunque in scena un appassionante derby italiano tra il numero 3 del mondo e il numero 148 del ranking ATP. I favori del pronostico pendono tutti dalla parte del fuoriclasse altoatesino, che nei primi due mesi della stagione ha vinto gli Australian Open e il torneo ATP 500 di Rotterdam.

Il 22enne tornerà in scena dopo aver perso la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Dall’altra parte della rete troverà il pimpante 28enne, che si è regalato questa sfida superando le qualificazioni e battendo l’argentino Cachin all’esordio nella prestigiosa manifestazione. Jannik Sinner punta a battere il connazionale, in stagione superbo in doppio insieme a Simone Bolelli (finalistiagli Australian Open), per proseguire la propria avventura in terra americana.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori, che si contendono la qualificazione al terzo turno, dove incrocerebbero il vincente del confronto tra l’olandese Griekspoor e il padrone di casa Michelsen. L’appuntamento è per venerdì 22 marzo, sarà il secondo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 17.00 italiane (le 12.00 locali). Ad aprire il programma sarà un match femminile tra la statunitense Gauff e l’argentina Podoroska.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Vavassori, secondo turno del Masters 1000 di Miami. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Miami sono cinque ore indietro rispetto a noi).

A CHE ORA SINNER-VAVASSORI, ATP MIAMI 2024

Venerdì 22 marzo

Secondo match dalle ore 17.00 Jannik Sinner vs Andrea Vavassori

Ad aprire la giornata alle ore 17.00, sul Campo Centrale, il confronto tra Gauff e Podoroska. Al termine toccherà a Sinner-Vavassori.

PROGRAMMA SINNER-VAVASSORI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.