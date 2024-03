Quando torna Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei e i punti da difendere

Jannik Sinner ha perso la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, venendo sconfitto al terzo set dallo spagnolo Carlos Alcaraz in quello che era un autentico spareggio per il secondo posto nel ranking ATP. Il fuoriclasse altoatesino ha così interrotto la striscia di diciannove vittorie consecutive e resta il numero 3 del mondo alle spalle dell’iberico e del serbo Novak Djokovic. Il 22enne ha eguagliato il risultato ottenuto lo scorso anno sul cemento statunitense e ora è subito pronto per tornare in campo, visto che mercoledì 20 marzo inizierà il Masters 1000 di Miami, dove dodici mesi fa perse l’atto conclusivo contro il russo Daniil Medvedev.

L’azzurro dovrà dunque difendere 600 punti nel secondo appuntamento del Sunshine Double, per migliorarsi dovrà replicare la finale (guadagnerebbe 50 punti rispetto all’ultima edizione) o alzare al cielo il trofeo (incamererebbe 400 punti). Dopo la conclusione della stagione sul cemento, incominceranno i vari appuntamenti sulla terra rossa. Si partirà lunedì 8 aprile con il Masters 1000 di Montecarlo, dove Jannik Sinner dovrà difendere i 360 punti della semifinale persa lo scorso anno contro il danese Holger Rune: per migliorarsi dovrà raggiungere nuovamente la semifinale (+40 punti), in caso di finale migliorerebbbe di 290 punti, vincendo l’evento ne guadagnerebbe ben 640 in più.

Jannik Sinner dovrà poi difendere i 90 punti ottenuti con i quarti nel torneo ATP 500 di Barcellona e i 90 per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma, poi ce ne sono appena 45 per il secondo turno del Roland Garros. Va anche ricordato che nel 2023 l’azzurro non prese parte al Masters 1000 di Madrid e, dunque, se quest’anno dovesse decidere di prendervi parte, guadagnerebbe punti comunque vada. Tolta la pesante cambiale di Miami, il nostro portacolori sembra avere tutte le carte in regola per incrementare pesantemente il proprio bottino nei prossimi mesi.

QUANDO TORNA JANNIK SINNER: CALENDARIO PROSSIMI TORNEI

20-31 marzo Masters 1000 Miami (cemento)

8-14 aprile Masters 1000 Montecarlo (terra rossa)

PUNTI DA DIFENDERE NEI PROSSIMI TORNEI:

Masters 1000 Miami: 600 punti (finale)

Masters 1000 Montecarlo: 360 punti (semifinale)

ATP 500 Barcellona: 90 punti (quarti di finale)

Masters 1000 Roma: 90 punti (ottavi di finale)

Roland Garros: 45 punti (secondo turno)