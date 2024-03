Challenger Phoenix, slitta il programma della partita di Matteo Berrettini: piove ancora in Arizona

Piove sul bagnato a Phoenix, sede del Challenger175 di questa settimana. Sul cemento dell’Arizona le precipitazioni purtroppo stanno condizionando non poco lo sviluppo previsto degli incontri e a rimetterci è anche Matteo Berrettini. Il tennista romano, tornato a competere dopo un lungo stop per infortunio, avrebbe sicuramente fatto a meno di tutti questi contrattempi.

Alla prova dei fatti, nella serata di ieri negli States, il match tra Matteo e il francese Arthur Cazaux è stato interrotto e posticipato a oggi proprio a causa della pioggia. Una sospensione che si è concretizzata in via definitiva, al termine del primo set (6-3 in favore di Cazaux). Da sottolineare come anche la prima frazione sia stata disturbata dall’arrivo di “Giove Pluvio”.

Da questo punto di vista, le notizie che arrivano dalla città dell’Arizona non sono positive, visto che sta piovendo insistentemente. Pertanto è da capire come e quanto il tutto si protrarrà. Teoricamente, se Berrettini dovesse battere in rimonta Cazaux, sarebbe costretto ad affrontare in chiusura del programma odierno un altro francese, ovvero Terence Atmane. Doppio turno quindi e una situazione, quindi, non proprio comoda per il classe ’96 del Bel Paese.

Di seguito il programma degli incontri:

PROGRAMMA CHALLENGER PHOENIX 2024

CENTER COURT

1. [WC] Denis Kudla USA vs Luca Van Assche FRA

2. [8/Alt] Arthur Cazaux FRA vs [WC] Matteo Berrettini ITA 6-3

3. [Alt] Thanasi Kokkinakis AUS vs [5] Nuno Borges POR

4. [7] Aleksandar Vukic AUS vs [Alt] Quentin Halys FRA

5. [8/Alt] Arthur Cazaux FRA OR [WC] Matteo Berrettini ITA vs [Q] Terence Atmane FRA