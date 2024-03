Quando l’ultima gara di Lisa Vittozzi a Canmore: orario mass start, startlist, tv, streaming

Lisa Vittozzi 1071, Ingrid Landmark Tandrevold 1010. Dopo venti gare, sono rimaste in due a giocarsi la vittoria nella classifica generale alla vigilia della mass start di Canmore che chiuderà ufficialmente la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di biathlon. L’azzurra ha infatti un margine superiore ai 90 punti sulle francesi Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz-Bouchet e Julia Simon, tutte aritmeticamente fuori dai giochi per la Sfera di Cristallo.

La sappadina dovrà gestire un vantaggio di 61 lunghezze sull’avversaria norvegese, costretta però ad arrivare nelle prime due posizioni domani per avere una minima chance di ribaltare la situazione e riprendersi la leadership della generale. A Vittozzi basterà comunque restare tra le migliori 11 al traguardo nella partenza in linea per neutralizzare un’eventuale vittoria di Tandrevold, mentre sarebbe sufficiente un 24° posto per conquistare la Coppa del Mondo nel caso in cui la scandinava si attestasse in seconda piazza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della mass start femminile di Canmore, evento valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now TV, DAZN, Eurovision Sport; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON CANMORE

Domenica 17 marzo

Ore 18.10 mass start femminile Canmore (Canada) – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON CANMORE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1.

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN, Eurovision Sports Live.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO CANMORE – MASS START FEMMINILE

1 VITTOZZI Lisa ITA

2 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR

3 JEANMONNOT Lou FRA

4 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA

5 SIMON Julia FRA

6 HAECKI-GROSS Lena SUI

7 OEBERG Elvira SWE

8 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR

9 VOIGT Vanessa GER

10 OEBERG Hanna SWE

11 ARNEKLEIV Juni NOR

12 HETTICH-WALZ Janina GER

13 BRORSSON Mona SWE

14 MAGNUSSON Anna SWE

15 VOBORNIKOVA Tereza CZE

16 LAMPIC Anamarija SLO

17 DAVIDOVA Marketa CZE

18 CHAUVEAU Sophie FRA

19 GANDLER Anna AUT

20 TOMINGAS Tuuli EST

21 DZHIMA Yuliia UKR

22 GUIGONNAT Gilonne FRA

23 JISLOVA Jessica CZE

24 BASERGA Amy SUI

25 LIE Lotte BEL

26 GROTIAN Selina GER

27 TRABUCCHI Beatrice ITA

28 SCHNEIDER Sophia GER

29 IRWIN Deedra USA

30 CHARVATOVA Lucie CZE