Quando le prossime gare di sci alpino? Orari Are e Kranjska Gora, programma, tv: gli uomini tornano in Europa

La Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 ha ufficialmente imboccato il rettilineo dell’ultimo chilometro. Dopo aver messo in archivio gli appuntamenti di Kvitfjell e Aspen, infatti, il Circo Bianco si sposterà a Kranjska Gora ed a Åre per l’ultima tappa prima delle Finali di Saalbach.

Il calendario propone due prove tecniche per ogni comparto. Gli uomini saranno di scena sulla pista “Podkoren” di Kranjska Gora per un gigante nella giornata di sabato 9 marzo, mentre domenica 10 sarà la volta dello slalom che chiuderà il fine settimana sulle nevi slovene.

Le donne, invece, saranno in azione sulle nevi svedesi di Åre, anche in questo caso per una gara tra le porte larghe sabato 9 marzo, quindi domenica 10 marzo sarà la volta della prova tra i rapid gates.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare di Are e Kranjska Gora saranno visibili su RaiSportHD (227 e 58 dgt) e Rai 2 in base al palinsensto e Eurosport 1 (210). In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni manche.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024

Sabato 9 marzo

Ore 09.30 prima manche gigante maschile Kranjska Gora

Ore 10.30 prima manche gigante femminile Are

Ore 12.30 seconda manche gigante maschile Kranjska Gora

Ore 13.30 seconda manche gigante femminile Are

Domenica 10 marzo

Ore 09.30 prima manche slalom maschile Kranjska Gora

Ore 10.30 prima manche slalom femminile Are

Ore 12.30 seconda manche slalom maschile Kranjska Gora

Ore 13.30 seconda manche slalom femminile Are

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (210) e RaiSportHD (227 e 58 dgt)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport