Quando iniziano i Mondiali di pattinaggio artistico 2024: calendario, programma, orari, tv, streaming

Si avvicina il momento più importante di tutta la stagione. Dal 20 al 24 marzo si svolgono in quel di Montrèal i Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico, rassegna che torna in Canada dopo l’edizione del 2020 cancellata a causa del covid. Sarà una competizione molto importante per l’Italia, pronta a giocarsi chance importanti su due specialità su quattro.

Nella danza fari puntati su Charléne Guignard-Marco Fabbri che, nella fossa dei leoni, tenteranno di riconfermare l’argento dello scorso anno confrontandosi con una moltitudine di team tutti stanziati proprio a Montrèal, dunque pronti a sfruttare il fattore campo. Nelle coppie invece chance importante per Lucrezia Beccari-Matteo Guarise e Sara Conti-Niccolò Macii, due binomi con le carte in regola per centrare una complicata top 3.

Solo debutti in campo individuale con le prime volte di Sarina Joos, Gabriele Frangipani e Nikolaj Memola. Ricordiamo che Matteo Rizzo ha rinunciato alla prova a causa di un intervento all’anca.

I Campionati Mondiali di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente sulla piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre collegamenti in diretta sui canali lineari di Eurosport oltre che su RAI Sport+HD. In streaming saranno fruibili su Eurosport.tv oltre che su RAI Play, DAZN e Sky Go (solo in caso di trasmissione sui canali lineari). Di seguito tutti i dettagli.

PROGRAMMA MONDIALI 2024 PATTINAGGIO ARTISTICO

Mercoledì 20 marzo

19:00-22:45 Short program coppie d’artistico

Giovedì 21 marzo

0:00-4:52 Short program individuale femminile

18:10-23:55 Short program individuale maschile

Venerdì 22 marzo

01:10-4:53 Free program coppie d’artistico

18:20-23:53 rhythm dance danza sul ghiaccio

Sabato 23 marzo

1:00-4:53 Free program indiviudale femminile

19:30-23:50 Free dance danza sul ghiaccio

Domenica 24 marzo

1:00-4:53 Free program individuale maschile

COME VEDERE I MONDIALI DI PATTINAGGIO ARTISTICO IN TV E STRAMING

Diretta TV: possibili collegamenti in diretta su Eurosport 1, Europsport 2 e RAISport HD

Diretta streaming: Discovery Plus, Eurosport.it, DAZN, Sky Go (in caso di trasmissione nei canali lineari Eurosport), RAI Play

Diretta testuale: OA Sport