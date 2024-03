Calendario Mondiali short track 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 15 al 17 marzo andranno in scena i Mondiali 2024 di short track. Sull’anello di ghiaccio di Rotterdam (Paesi Bassi) si terrà un’edizione della rassegna iridata ricca di interesse e in casa Italia ci sarà da capire che cosa accadrà con la presenza o meno di Arianna Fontana.

Sulla pista del Rotterdam Ahoy, quindi, si pensava che avremmo goduto nuovamente delle prestazioni della campionessa valtellinese, che nell’ultimo biennio aveva fatto parlare di sé per il contenzioso aperto con la FISG in relazione agli episodi riguardanti alcuni compagni di squadra, rei di gesti violenti nei suoi confronti in allenamento. Una questione molto spinosa che ha rappresentato lungamente un ostacolo alla ripresa agonistica di Fontana.

In corrispondenza di questa rassegna iridata sono arrivate novità in relazione al procedimento riguardanti gli atleti accusati. Cosa farà Fontana? Un contesto non semplice e vedremo poi quali saranno i riflessi dal punto di vista agonistico, tenendo conto che parliamo di una squadra italiana reduce da sette podi nella stagione di Coppa del Mondo e capace di conquistare ben quattro titoli e sei medaglie complessive negli Europei.

Dal 15 al 17 marzo andranno in scena i Mondiali 2024 di short track. La trasmissione televisiva della rassegna iridata sarà affidata a RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+ e sul canale Youtube dell’ISU. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO MONDIALI SHORT TRACK 2024

Venerdì 15 marzo

Turni di qualificazione

500m uomini

1000m uomini

1500m uomini

500m donne

1000m donne

1500m donne

Quarti di finale

Staffetta mista

Staffetta uomini

Staffetta donne

Sabato 16 marzo

Ripescaggio

500m uomini

1500m uomini

500m donne

1500m donne

Quarti di finale (dalle 13:32)

500m uomini

Semifinali

500m uomini

1500m uomini

Staffetta uomini

500m donne

1500m donne

Staffetta donne

Finali

500m uomini

1500m uomini

500m donne

1500m donne

Domenica 17 marzo

Ripescaggio

1000m uomini

1000m uomini

Finale B (dalle 14:02)

Staffetta uomini

Staffetta donne

Quarti di finale

1000m uomini

1000m donne

Semifinali

1000m uomini

1000m donne

Staffetta mista

Finali

1000m uomini

1000m donne

Staffetta mista

Staffetta uomini

Staffetta donne

PROGRAMMA MONDIALI SHORT TRACK 2024: COME VEDERLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, canale Youtube ISU

Diretta testuale: OA Sport