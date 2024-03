Quando gioca Sinner a Indian Wells? Data, avversario, dove vederlo in tv e streaming

Quando giocherà Jannik Sinner? Quest’oggi prenderanno il via i match della parte bassa del tabellone principale del Masters1000 di Indian Wells. Un day-1 nel quale vedremo in azione tra le fila italiane Matteo Arnaldi, opposto al talentuoso francese Luca Van Assche, il cui vincitore affronterà Carlos Alcaraz. Un torneo dall’alto contenuto tecnico, che vedrà al via tutti i migliori esponenti dello sport con racchetta e pallina.

DATA ESORDIO JANNIK SINNER A INDIAN WELLS

L’altoatesino, dunque, farà il proprio esordio venerdì 8 marzo (orario e campo da stabilire). Non sarà semplice per il nostro portacolori ritrovare fin da subito il ritmo partita. Fondamentale sarà la capacità di adattamento alle particolari condizioni del torneo, su campi lenti, ma dove la palla viaggia velocemente in aria per le caratteristiche climatiche.

AVVERSARIO JANNIK SINNER AL SECONDO TURNO DI INDIAN WELLS

Il rivale del 22enne di Sesto Pusteria verrà fuori dal confronto odierno tra l’australiano Thanasi Kokkinakis e l’americano Marcos Giron. Con entrambi i rivali il bilancio dei precedenti è positivo: 3-0 con l’aussie e 1-0 con lo statunitense. Ogni partita, però, fa storia a sé.

DOVE VEDERE JANNIK SINNER IN TV STREAMING

L’esordio di Jannik Sinner a Indian Wells sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

