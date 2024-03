Chi affronterà Sinner a Indian Wells: avversario da scoprire, ci sono precedenti con entrambe le ipotesi

Jannik Sinner si è presentato al via del BNP Paribas Open 2024 (primo Masters 1000 della stagione) con lo status di terza testa di serie del seeding, quindi usufruirà di un bye al primo turno e potrà dunque cominciare il suo torneo direttamente al secondo round contro il vincente della sfida (in programma quest’oggi nella serata italiana) tra Marcos Giron e Thanasi Kokkinakis.

In entrambi i casi non sarebbe una prima volta assoluta per l’azzurro, che al momento è ancora imbattuto con questi avversari. Il numero 3 al mondo, che si gioca proprio a Indian Wells la possibilità di superare lo spagnolo Carlos Alcaraz al secondo posto del ranking ATP, ha vinto l’unico precedente contro lo statunitense Giron per 7-6 6-2 al debutto di Shanghai lo scorso 7 ottobre.

Addirittura tre i successi dell’altoatesino nei confronti dell’imprevedibile australiano Kokkinakis, attualmente n.99 delle classifiche mondiali, collezionati tutti da agosto 2022 a maggio 2023. L’incontro più equilibrato è il primo in ordine cronologico, con Sinner che si impose a fatica al tie-break del terzo set in quel di Cincinnati per poi avere la meglio 2-0 sia ad Adelaide che al Foro Italico.