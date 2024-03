Quando gioca Milano la finale di Champions League? Avversaria, data, località: possibile derby italiano

Milano giocherà la finale della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La formazione meneghina ha eliminato il Fenerbahce Istanbul al golden set in trasferta e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo della massima competizione europea. Si tratta di una prima volta storica per il Vero Volley, che avrà così la possibilità di giocare per alzare al cielo il prestigioso trofeo. Le ragazze di coach Marco Gaspari, che nella fase a gironi erano riuscite ad arrivare davanti al VakifBank Istanbul e che ai quarti avevano liquidato l’LKS Lodz, affronteranno la vincente dell’altra semifinale tra Conegliano ed Eczacibasi Istanbul.

La corazzata veneta ha eliminato il VakifBank Istanbul nei quarti di finale e domani pomeriggio (mercoledì 20 marzo, ore 17.00) sarà impegnata nella tana delle Campionesse d’Europa. Le Pantere, imbattute nel corso di questa stagione in cui hanno già vinto Supercoppa Italiana e Coppa Italia, partiranno dal successo per 3-2 ottenuto nel confronto d’andata ala PalaVerde di Treviso. Le ragazze di coach Daniele Santarelli dovranno vincere anche in trasferta, oppure perdere al tie-break e poi aggiudicarsi il golden set di spareggio. Da annotare che Conegliano ha vinto tutti i quattro precedenti stagionali contro Milano.

L’Italia torna ad avere almeno una squadra in finale dopo l’assenza dello scorso anno a Torino, nel 2022, Conegliano perse contro il VakifBank dopo il trionfo del 2021 sempre contro le turche. L’ultimo atto conclusivo tutto italiano risale al 2019 a Berlino, quando Novara regolò Conegliano. La Finale della Champions League 2023-2024 di volley femminile si giocherà domenica 5 maggio, in una località ancora da definire: si tratterà infatti di una partita secco.

QUANDO SI GIOCA LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Domenica 5 maggio, orario da definire.

CONTRO CHI GIOCA MILANO NELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

La vincente di Conegliano-Eczacibasi Istanbul. Le venete hanno vinto la partita d’andata per 3-2.