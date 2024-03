Prosegue la marcia di Sinner-Sonego in doppio: i prossimi avversari e il tabellone a Indian Wells

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego sono più affiatati che mai. I due azzurri hanno deciso di fare coppia nel Masters1000 di Indian Wells, un po’ per tenersi in ritmo per il torneo di singolare, un po’ per saggiarsi in coppia magari in vista delle prossime Olimpiadi. E hanno ottenuto un bel successo contro una coppia non banale come Andrey Rublev e Karen Khachanov.

Ora per loro arriva uno scoglio abbastanza complicato, rappresentato da Marcel Granollers ed Horacio Zeballos. L’iberico e l’argentino sono una delle migliori coppie del circuito: numero 5 del tabellone, i due hanno vinto in coppia cinque Masters1000 in carriera tra il 2019 ed il 2023, oltre a giocare tre finali Slam, tutte perse, tra US Open 2019 e Wimbledon 2021 e 2023. I due lo scorso anno sono stati protagonisti anche alle ATP Finals, venendo sconfitti all’ultimo atto da Rajeev Ram e Joe Salisbury.

Una partita difficile, ma mai quanto potrebbe arrivare ai quarti in caso di vittoria. Sinner e Sonego sono nella parte alta del tabellone, dove sono presenti agli ottavi i francesi Nicola Mahut ed Eduard-Roger Vasselin, due che in carriera hanno vinto sei Slam in categoria (cinque Mahut) e che assieme sono arrivati due volte in finale in un Major. I loro avversari potrebbero però essere i numero 1 al mondo, Rohan Bopanna e Matthew Ebden, saliti al numero 1 al mondo battendo nella finale degli Australian Open Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Dunque si profila un cammino difficile per i due azzurri. Ma si sa come il difficile, in fondo, sia il loro mestiere. E chissà se queste partite non possano essere un convincente test in vista di un futuro di nome Parigi.