VIDEO Sinner-Sonego vincono in doppio a Indian Wells: il punto finale e il selfie col sorriso

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si sono aggiudicati il primo turno del torneo di doppio del torneo Masters1000 di Indian Wells (California). I due azzurri si sono imposti contro i temibili russi Andrey Rublev e Karen Khachanov con il punteggio di 7-5 6-1 in 1 ora e 12 minuti di gioco.

Dopo quanto di buono fatto a Malaga in Coppa Davis, potrebbe trattarsi di un buon test anche in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024? Vedremo cosa riserverà il futuro ai due nostri portacolori. Per il momento il torneo sul cemento californiano presenta un altro duo assolutamente da prendere con le molle.

Stiamo parlando del catalano Marcel Granollers e dell’argentino Horacio Zeballos. Insieme, infatti, compongono una delle migliori coppie del circuito. Sono numero 5 del tabellone, i due hanno vinto in coppia cinque Masters1000 in carriera tra il 2019 ed il 2023. Andiamo a rivedere quindi gli highlights del match di questa notte con Sinner e Sonego grandi protagonisti a Indian Wells.

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DI SONEGO E SINNER