Perché Lisa Vittozzi ha vinto la Coppa del Mondo di biathlon con la sua peggior gara dell’anno

Lisa Vittozzi ha vinto la Coppa del Mondo generale di biathlon. L’azzurra ha alzato al cielo la prestigiosa Sfera di Cristallo per la prima volta in carriera, mettendo le mani sul globo overall dopo una lunga rincorsa e un recupero funambolico nei confronti della norvegese Ingrid Tandrevold. La sappadina ha operato il decisivo sorpasso vincendo la sprint e l’inseguimento di Canmore, poi nella mass start odierna sulle nevi canadesi ha controllato la situazione.

Lisa Vittozzi si era infatti presentata all’ultima gara con un vantaggio di 61 punti nei confronti dell’avversaria diretta, quando sul piatto ne restavano soltanto 90 a disposizione. I conti erano presto fatti: la 29enne avrebbe fatto festa arrivando nelle prime undici posizioni indipendentemente dal risultato della scandinava, chiudendo tra il 12mo e il 24mo posto in caso di seconda piazza dell’immediata inseguitrice, terminando anche oltre la 24ma piazza se Tandrevold fuori dalle migliori due.

Lisa Vittozzi ha concluso la prova al 21mo posto, Ingrid Tandrevold si è fermata in ottava posizione e così la Coppa del Mondo di biathlon ha preso definitivamente la via del Bel Paese. Si tratta della peggior gara stagionale della nostra portacolori. Nel corso di questa stagione l’azzurra era stata quattordicesima nell’inseguimento di Lenzerheide il 16 dicembre e sedicesima nella short individual di Anterselva il 19 gennaio, il suo peggior riscontro fino a stamattina. Nelle altre 18 gare disputate prima di oggi non era mai stata peggio di nona (due volte), vincendo anche quattro prove. Oggi ha conquistato la Coppa del Mondo generale con la sua peggior gara.