IL CERCHIO SI È CHIUSO! Lisa Vittozzi abbraccia l’immortalità sportiva e vince la Coppa del Mondo generale di biathlon!

Lisa Vittozzi vince la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon! A Canmore, in Canada, la 12.5 km mass start femminile va alla transalpina Lou Jeanmonnot, che conquista così la Coppa di specialità e si issa alla piazza d’onore nella generale alle spalle dell’azzurra. Secondo posto per la tedesca Janina Hettich-Walz, terza l’altra transalpina Gilonne Guigonnat con 20/20 al tiro, così come è perfetta al poligono Beatrice Trabucchi, 13ma. La norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, unica avversaria di Vittozzi ancora aritmeticamente in corsa per la vittoria finale, è ottava, mentre l’italiana coglie il peggior piazzamento stagionale, chiudendo 21ma, nella gara più dolce.

Vittoria della gara con partenza in linea per la transalpina Lou Jeanmonnot (19/20 al tiro) in 32’55″0, davanti alla teutonica Janina Hettich-Walz, seconda a 11″9 con un solo bersaglio mancato. All’arrivo delle prime due scatta la festa matematica per Lisa Vittozzi, dato che Tandrevold doveva vincere o arrivare seconda per nutrire speranze di successo nella generale. Completa il podio, invece, la francese Gilonne Guigonnat, che fa 20/20 al poligono e chiude a 15″8 dalla connazionale.

Alla fine è ottava la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, con 3 bersagli mancati, a 50″2 dalla vetta, mentre Lisa Vittozzi, che in stagione era finita soltanto in due occasioni fuori dalle prime 9 (con un 14° ed un 16° posto), termina 21ma e coglie il peggior piazzamento dell’anno in Coppa del Mondo, mancando 5 bersagli e chiudendo a 1’54″6 dalla vincitrice, concedendosi però il lusso di percorrere il rettilineo finale con il tricolore. Da incorniciare la prestazione di Beatrice Trabucchi, che fa 20/20 al tiro e si classifica 13ma a 1’21″1.

Nella classifica generale Lisa Vittozzi vince con 1091 punti, con 23 di margine sulla transalpina Lou Jeanmonnot, seconda con 1068, e 47 di vantaggio sulla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, terza a quota 1044. Nella graduatoria delle mass start, invece, grazie al successo odierno si impone la transalpina Lou Jeanmonnot con 252 punti, andando a beffare la connazionale Julia Simon, seconda a quota 241. Lisa Vittozzi in questa classifica chiude sesta a quota 155.