Jannik Sinner gentiluomo: tiene l’ombrello alla raccattapalle e dialoga con cortesia

Le fasi finali del Masters 1000 di Indian Wells 2024 continuano a regalare dei fuoriprogramma abbastanza particolari, con l’ultimo episodio che riguarda proprio Jannik Sinner. Dopo l’invasione delle api durante il quarto di finale tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, quest’oggi è stata la pioggia ad interrompere dopo soli tre game tra l’azzurro e lo spagnolo.

Sul punteggio di 2-1 (senza break) in favore dell’altoatesino, il maltempo ha fatto capolino sul campo centrale del torneo californiano costringendo il giudice di sedia a sospendere temporaneamente la partita. In attesa di capire l’evoluzione del meteo i giocatori sono rimasti in campo, ed è proprio in questo frangente che si è materializzato un siparietto con protagonista il nativo di San Candido.

Una giovane raccattapalle si è seduta di fianco a Sinner per coprirlo dall’acqua, con il n.3 al mondo che a quel punto ha deciso di tenere in mano l’ombrello per riparare entrambi dalla pioggia. Per mettere maggiormente a suo agio la ragazza, visibilmente emozionata, Jannik ha iniziato a parlare con lei per qualche minuto prima di rientrare negli spogliatoi insieme ad Alcaraz. Di seguito il VIDEO del divertente siparietto tra Jannik Sinner e le raccattapalle: