Perché Jasmine Paolini non guadagna posizioni nel ranking WTA: cosa deve fare a Miami per salire ancora

Prosegue l’ottimo periodo di forma di una scatenata Jasmine Paolini, che sconfigge anche l’americana Katie Volynets per 7-6 7-5 (aggiudicandosi gli ultimi tre game consecutivi quest’oggi alla ripartenza dopo lo stop causa pioggia) approdando ai sedicesimi di finale del WTA 1000 di Miami 2024. La toscana, vincitrice un mese fa del prestigioso torneo di Dubai, mette dunque in cascina dei punti preziosi per inseguire il sogno top10 nel ranking mondiale.

La dodicesima testa di serie del tabellone, che aveva usufruito di un bye al primo turno, è già sicura di balzare da 2810 a 2865 punti WTA e potrebbe attaccare la tredicesima posizione della classifica con un successo ai sedicesimi sulla statunitense Emma Navarro. Jasmine è infatti virtualmente alle spalle della brasiliana Beatriz Haddad Maia per soli 5 punti, con la sudamericana che è però ancora in gioco nel torneo della Florida e potrà provare a rispondere colpo su colpo alla nostra portacolori.

Per sperare in un ingresso nella top10 globale già al termine di questa manifestazione, Paolini dovrà raggiungere come minimo la finale sperando nel frattempo in un immediato passo falso ai sedicesimi della lettone Jelena Ostapenko. Anche in caso di trionfo finale a Miami, l’italiana non potrebbe comunque andare oltre il decimo posto ma avvicinerebbe considerevolmente le prime 8.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI 1 APRILE

Ranking lunedì 18 marzo: 2810, 14° posto.

Punti da scartare lunedì 1 aprile: 10 (Miami 2023).

Punti da incamerare lunedì 1 aprile: al momento 65 (Miami 2024).

Ranking con il passaggio ai sedicesimi: 2865, 14° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 2920, 13° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 3015, 12° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 3190 punti, 11° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 3450 punti, 10° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 3800 punti, 10° posto virtuale.