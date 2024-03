Pentathlon, Alessandra Frezza ed Alice Sotero centrano la finale della Coppa del Mondo al Cairo

Continuano le buone notizie per l’Italia dalla tappa del Cairo (Egitto) della Coppa del Mondo 2024 di pentathlon moderno. Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) ed Alice Sotero (Fiamme Azzurre), infatti, hanno conquistato la finale, che si disputerà sabato 9 marzo a partire dalle ore 09.15. Eliminata, invece, Elena Micheli (Carabinieri).

La campionessa azzurra, reduce da un infortunio, è stata comunque protagonista di una bella rimonta chiudendo però come seconda delle escluse nel Gruppo A con 1054 punti. Nello stesso raggruppamento Alessandra Frezza ha centrato la nona posizione con 1062. Davanti a tutte la messicana Mariana Arceo e la campionessa olimpica Kate French, entrambe a 1075. Passando al Gruppo B, Alice Sotero ha chiuso al terzo posto con 1082, alle spalle delle due sudcoreane Sunwoo Kim (1085) e Seungmin Seong (1082).

Nel frattempo si è svolto anche il ranking round di scherma in vista delle semifinali maschili di domani. Matteo Cicinelli (Carabinieri) ha concluso a quota 200 (per lui penalizzazione di 10 punti), mentre Roberto Micheli (Fiamme Oro) ne ha totalizzati 170. Cosa prevede il programma nei prossimi giorni della tappa egiziana? Domani, venerdì 8 marzo, sarà la volta della semifinale maschile, quindi sabato 9 marzo saranno in scena le due finali. Domenica 10 marzo, infine, si chiuderà con la staffetta mista.