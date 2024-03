Sci di fondo, Coppa del Mondo Drammen 2024. La Norvegia mira a chiudere vincendo la storia della “sua” sprint-salotto

È ormai tradizione che, nel mese di marzo, la Coppa del Mondo di sci di fondo viva un “appuntamento salotto”. Parliamo della sprint cittadina di Drammen, che si disputerà a tecnica classica nella giornata di martedì 12. Il contesto saranno le sempre gremite vie della città situata circa 40 km a ovest della capitale Oslo.

L’appuntamento è nato nel 2003 e da allora ha sempre fatto parte del calendario del massimo circuito, seppur con tre eccezioni, il 2009, il 2020 e il 2021. Nel primo caso l’evento subì il rinculo logistico dei lavori di ammodernamento dell’impianto di Oslo, dovendo rinunciare anche alla sua gara, spostata per ragioni ergonomiche a Trondheim. Nela seconda eventualità, la prova fu spostata nella vicina stazione sciistica di Konnerud a causa della mancanza di neve. L’anno successivo non andò in scena a causa della stringente legislazione norvegese in termini di prevenzione del Covid-19.

Va rimarcato come la tecnica utilizzata sia quasi sempre stata quella classica. Nel 2011 si provò a usare lo skating, ma si trattò di un estemporaneo esperimento, rapidamente archiviato. A seguire vengono indicati tutti i podi della sprint-salotto per antonomasia disputata in alternato. Mai un’italiana ha saputo issarsi nelle prime tre posizioni. Purtroppo, se la federazione norvegese non dovesse fare marcia indietro, l’edizione 2025 sarà anche l’ultima della storia.

SPRINT DRAMMEN (DONNE)

TUTTI I PODI A TECNICA CLASSICA

2003 : 1) Skari – 2) Henkel – 3) Kuitunen

2004 : 1) Bjørgen – 2) Kuitunen – 3) Hietamäki

2005 : 1) Kuitunen – 2) Andersson L. – 3) Dahlberg

2006 : 1) Majdic – 2) Scott – 3) Perdersen

2007 : 1) Kuitunen – 2) Majdic – 3) Saarinen

2008 : 1) Kuitunen – 2) Majdic – 3) Jacobsen

2010 : 1) Bjørgen – 2) Saarinen – 3) Manninen

2012 : 1) Bjørgen – 2) Jacobsen – 3) Kowalczyk

2013 : 1) Kowalczyk – 2) Weng H. – 3) Østberg

2014 : 1) Falla – 2) Bjørgen – 3) Nilsson

2015 : 1) Falla – 2) Weng H. – 3) Bjørgen

2016 : 1) Falla – 2) Østberg – 3) Matveeva

2017 : 1) Nilsson – 2) Pärmäkoski – 3) Falk

2018 : 1) Falla – 2) Nilsson – 3) Diggins

2019 : 1) Falla – 2) Jacobsen – 3) Nepryaeva

2022 : 1) Falla – 2) Sundling – 3) Lampic

2023 : 1) Skistad – 2) Sundling – 3) Weng T.U.