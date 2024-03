Pattinaggio artistico, Guignard e Fabbri strabiliano ai Mondiali! In lotta per la vittoria dopo la rhythm dance

Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno regalato grandissimo spettacolo nella rhythm dance dei Mondiali 2024 di pattinaggio artistico, concludendo il primo segmento di gara al secondo posto con il punteggio complessivo di 87.52 (49.56 per la parte tecnica, 37.96 per i components). I due volte Campioni d’Europa, già argento iridato nella passata stagione, hanno strabiliato sulle note di un medley (“Holding Out For a Hero”, “Against All Odds”, “Holding Out For a Hero”) e hanno ritoccato il proprio stagionale di 86.80 siglato due mesi fa in occasione del trionfo continentale.

Il 36enne e la 34enne sono stati davvero impeccabili sul ghiaccio di Montreal (Canada) e hanno chiuso in scia agli statunitensi Madison Chock ed Evan Bates. Gli azzurri hanno lanciato il guanto di sfida ai Campioni del Mondo in carica e hanno promesso battaglia in vista della free dance che assegnerà le medaglie. La coppia tricolore, in stagione seconda alle Finali del Grand Prix, ha tutte le carte in regola per provarci nella giornata di domani, ma dovrà anche guardarsi alle spalle, visto che gli immediati inseguitori sono molto vicini.

Charlene Guignard e Marco Fabbri sono infatti tallonati dai canadesi Piper Gilles e Paul Poirier (86.51 per i freschi vincitori del Four Continents, nonché bronzo iridato in carica) e dai britannici Lilah Fear e Lewis Gibson (84.60 per i vice campioni europei). Più distaccati gli altri canadesi Marjorie Lajoie e Zachary Lagha (82.30) e i lituani Allison Reed e Saulius Ambrulevicius (80.99). Gli altri azzurri Victoria Manni e Carlo Roethlisberger hanno chiuso al 25mo posto con il punteggio di 63.64 (34.90+28.74) e non parteciperanno alla free dance di domani.

RISULTATI RHYTHM DANCE MONDIALI PATTINAGGIO

1 Q Madison CHOCK / Evan BATES USA 90.08 51.47 38.61 9.71 9.75 9.57 0.00 #35

2 Q Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 87.52 49.56 37.96 9.54 9.54 9.46 0.00 #34

3 Q Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 86.51 48.97 37.54 9.36 9.50 9.36 0.00 #33

4 Q Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 84.60 47.88 36.72 9.18 9.39 9.04 0.00 #36

5 Q Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA CAN 82.30 46.88 35.42 8.86 9.07 8.71 0.00 #29

6 Q Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 80.99 45.92 35.07 8.79 8.79 8.79 0.00 #31

7 Q Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 80.01 45.44 34.57 8.71 8.68 8.61 0.00 #30

8 Q Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO USA 79.26 44.83 34.43 8.64 8.68 8.57 0.00 #27

9 Q Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 75.89 42.49 33.40 8.43 8.29 8.39 0.00 #28

10 Q Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN CAN 75.79 40.83 34.96 8.93 8.68 8.68 0.00 #32

11 Q Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 75.74 42.45 33.29 8.39 8.43 8.21 0.00 #24

12 Q Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN GEO 74.46 41.67 32.79 8.18 8.36 8.11 0.00 #17

13 Q Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK CZE 73.05 40.70 32.35 8.04 8.14 8.14 0.00 #22

14 Q Hannah LIM / Ye QUAN KOR 71.89 40.83 31.06 7.79 7.86 7.71 0.00 #26

15 Q Olivia SMART / Tim DIECK ESP 71.81 40.89 30.92 7.75 7.86 7.64 0.00 #11

16 Q Holly HARRIS / Jason CHAN AUS 71.44 40.62 30.82 7.71 7.86 7.61 0.00 #23

17 Q Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN FIN 68.66 38.37 30.29 7.68 7.64 7.46 0.00 #18

18 Q Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 68.25 36.62 31.63 8.04 7.71 8.04 0.00 #25

19 Q Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS IRL 68.04 37.55 30.49 7.71 7.68 7.54 0.00 #21

20 Q Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO JPN 66.92 36.56 30.36 7.75 7.57 7.50 0.00 #15

21 Phebe BEKKER / James HERNANDEZ GBR 66.39 36.78 29.61 7.43 7.54 7.29 0.00 #16

22 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN GER 65.86 35.70 30.16 7.64 7.61 7.43 0.00 #20

23 Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE USA 65.21 35.62 30.59 7.86 7.50 7.64 1.00 #19

24 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 64.59 35.99 28.60 7.18 7.21 7.11 0.00 #13

25 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER ITA 63.64 34.90 28.74 7.25 7.25 7.11 0.00 #14

26 Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV UKR 63.30 35.90 27.40 6.86 6.86 6.89 0.00 #8

27 Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV SVK 62.76 34.92 27.84 6.96 7.11 6.86 0.00 #12

28 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV SWE 61.13 34.63 26.50 6.61 6.71 6.61 0.00 #4

29 Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY ISR 59.16 32.66 26.50 6.61 6.64 6.68 0.00 #10

30 Xizi CHEN / Jianing XING CHN 58.80 32.81 25.99 6.46 6.54 6.54 0.00 #6

31 Paulina RAMANAUSKAITE / Deividas KIZALA LTU 58.52 32.29 26.23 6.61 6.54 6.57 0.00 #7

32 Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER SUI 58.19 31.83 26.36 6.79 6.71 6.32 0.00 #9

33 Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO EST 57.09 31.28 25.81 6.54 6.54 6.32 0.00 #5

34 Olivia OLIVER / Filip BOJANOWSKI POL 54.19 29.35 24.84 6.21 6.32 6.14 0.00 #2

35 Hanna JAKUCS / Alessio GALLI NED 51.99 28.56 23.43 5.93 5.93 5.75 0.00 #1

36 Adrienne CARHART / Oleksandr KOLOSOVSKYI AZE 49.56 26.01 23.55 5.89 5.93 5.89 0.00 #3