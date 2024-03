Pattinaggio artistico a rotelle: a fine aprile il primo test per le coppie e per la danza

Due eventi in contemporanea per tracciare il primo, importantissimo, bilancio della stagione: il weekend è quello del 20 e 21 aprile, l’area d’interesse è quella dell’Emilia Romagna, mentre le due specialità sono le coppie e la danza di pattinaggio artistico a rotelle. Si tratta dei Campionati Interregionali che, come da tradizione, raggrupperanno in unico luogo tutti i binomi interessati, dando un sostanziale antipasto dei Campionati Italiani.

La prova delle coppie d’artistico andrà in scena a Calderara Di Reno (Bologna) in una competizione valida anche per il Trofeo Barbieri. A differenza degli altri anni in questo contesto è previsto anche il ritorno degli atleti stranieri. Sono attesi tutti i principali pattinatori di punta, comprese le coppie di nuova formazione, particolarmente interessanti in ottica Junior.

La rassegna della danza si svolgerà invece a Funo di Argelato e comprenderà anche in questo caso tutti i grandi big della disciplina, pronti a misurarsi prima del primo grande evento internazionale della stagione: la seconda tappa dell’International Artistic Series, pianificata a Trieste dal 17 al 26 maggio.

Ricordiamo che l’attività Nazionale, già partita con il circuito Inline, a partire dalla settimana prossima vivrà il primo momento clou con i Campionati Italiani Gruppi Show & Precision, gara spartiacque per stabilire le convocazioni valide per Europei e Mondiali