Parigi-Nizza 2024: tutti gli italiani in gara. Sorbero e Affini per un risultato di prestigio nella cronometro, Trentin e Moscon per una tappa

Si svolgerà dal 3 al 10 marzo la Parigi-Nizza 2024, una delle corse brevi corse a tappe più importanti dell’incipit di stagione. L’evento in terra francese sarà praticamente in contemporanea alla Tirreno-Adriatico, ma la start list si annuncia comunque assai competitiva. Meno presenza italiana nella settimana transalpina rispetto ovviamente a quello che succederà sulle strade della nostra penisola, ma comunque saranno 7 i corridori azzurri al via, fatto che rende l’Italia la nona nazione per numero di corridori ai nastri di partenza.

Saranno due le squadre con più rappresentanza tricolore: l’Astana Qazaqstan Team e la Soudal – Quick Step. Con la maglia celeste correranno Samuele Battistella e Christian Scaroni (che ha dimostrato al Laigueglia di avere una gamba assai interessante), mentre per la compagine belga indosseranno il pettorale Mattia Cattaneo e Gianni Moscon. E’ proprio quest’ultimo su cui si concentra la maggiore attenzione, visto che nello scorso weekend ha lanciato segnali incoraggianti alla Omloop, riuscendo per metà gara ad essere grande protagonista.

Il migliore di quella corsa all’arrivo è però risultato l’inossidabile Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team), che sarà a sua volta protagonista della Parigi-Nizza. L’argento iridato di Harrogate 2019 sarà la principale carta per il successo di tappa per l’Italia, anche se arpionarlo appare veramente difficile. Due carte da giocare per gli azzurri anche nella cronometro da 26,9km prevista come terza tappa. Sia Matteo Sobrero (BORA – hansgrohe) che Edoardo Affini (Team Visma | Lease a Bike) possono far segnare un tempo interessante e provare ad arrivare nelle prime posizioni.

ITALIANI IN GARA PARIGI-NIZZA 2024

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BATTISTELLA Samuele

SCARONI Christian

BORA-HANSGROHE

SOBRERO Matteo

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

AFFINI Edoardo

SOUDAL – QUICK STEP

MOSCON Gianni

CATTANEO Mattia

TUDOR PRO CYCLING TEAM

TRENTIN Matteo