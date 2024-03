Paolini-Volynets oggi in tv, orario WTA Miami 2024: programma, canale, streaming

Jasmine Paolini sta vivendo un 2024 finora eccezionale. In questi primi mesi dell’anno sono arrivati il miglior risultato negli Slam e poi soprattutto l’incredibile vittoria nel 1000 di Dubai. La toscana è attualmente numero sette nella Race e comincerà il suo cammino a Miami contro l’americana Katie Volynets.

Paolini ha sfruttato un bye al primo turno, essendo la dodicesima testa di serie, e si trova in una zona di tabellone interessante, visto che ci potrebbe essere un ipotetico ottavo di finale contro Jessica Pegula, che non sta attraversando un buon momento di forma.

Volynets comunque è un’avversaria da non sottovalutare anche perchè sta giocando bene e ha superato le qualificazioni a Miami, battendo poi anche all’esordio la connazionale Sofia Kenin.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Jasmine Paolini-Katie Volynets, match valevole per il secondo turno del WTA 1000 di Miami. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Tennis e Sky Sport Max (dipende dalla contemporaneità degli altri match) e Sky Sport Plus (se si rientra nelle modalità richieste). In streaming su SkyGo, Now TV e Tennis TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-VOLYNETS WTA MIAMI 2024

Sabato 23 Marzo 2024 – Campo 2

Dalle 16.00: Jasmine Paolini-Katie Volynets

PROGRAMMA PAOLINI-VOLYNETS WTA MIAMI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (dipende dalla contemporaneità dei match degli italiani) e Sky Sport Plus (se si dispone nell’abbonamento).

Diretta streaming: SkyGo, Now TV, Tennis TV

Diretta testuale: OA Sport