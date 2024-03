Paola Egonu: “Avuto coraggio, lucide nell’ultimo set”. Gaspari: “Applausi ai medici per Orro”

Milano si è qualificata alla finale della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Le meneghine hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo, in programma il prossimo 5 maggio in località da definire, grazie al golden set vinto sul campo della Fenerbahce Istanbul nella semifinale di ritorno. Dopo la vittoria per 3-0 ottenuta in casa, le rosablù hanno perso il ritorno per 3-1 e così tutto si è deciso nello spareggio.

Paola Egonu ha giganteggiato mettendo a segno 25 punti e ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali societari: “Sono veramente fiera: non ho parole. Siamo state brave nell’ultimo set a rimanere lucide, ad avere coraggio in un palazzetto gremito di tifosi avversari. Sono fiera, contenta e mi auguro il meglio per le sfide future”.

L’allenatore Marco Gaspari ha analizzato l’incontro nel dettaglio: “Le ragazze oggi hanno avuto tantissimo coraggio. Davanti a noi abbiamo trovato una squadra che ha messo a segno ben 14 ace. Sapevamo sarebbe stata una gara difficilissima, infatti alla fine del quarto set ho detto che ormai eravamo abituati a soffrire. La squadra, nonostante il piccolo passaggio a vuoto nel golden set è cresciuta di punto in punto. Volevo fare anche un grande plauso allo staff medico, perché Alessia Orro non avrebbe potuto scendere in campo, ma grazie allo staff lo ha fatto e ha lottato come una leonessa: sia lei che Helena Cazaute, anche lei in grossa difficoltà fisica dopo l’ultima partita. Un applauso a tutti: arrivare in finale non è mai facile, figuriamoci quella di Champions League. Adesso abbiamo poco tempo per riposare, ma queste ragazze hanno fatto un grandissimo lavoro”.