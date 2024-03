Pallanuoto femminile, Plebiscito Padova e Trieste si qualificano alla Final Four di Euro Cup!

Due delle quattro semifinaliste dell’Euro Cup 2023-2024 di pallanuoto femminile sono italiane: Plebiscito Padova e Pallanuoto Trieste si qualificano alla Final Four del 13-14 aprile della seconda competizione continentale per squadre di club e potranno scontrarsi soltanto nell’ultimo atto della manifestazione.

Con un turno d’anticipo la Plebiscito Padova, infatti, vince il Girone A, mentre la Pallanuoto Trieste trionfa nel Girone B e nelle semifinali le due squadre italiane sfideranno le seconde classificate dell’altro raggruppamento, per provare a giocare una finalissima tutta italiana.

Alla Pallanuoto Trieste bastava un punto in casa del Grand Nancy (Francia), compagine fanalino di coda del Gruppo B: le giuliane dominano la sfida e si impongono con un nettissimo 8-19. Le transalpine si presentano con sole 8 effettive e la squadra italiana chiude i conti già a metà partita. Cinquina per Sara Cordovani.

Il compito più arduo ce l’aveva la Plebiscito Padova, che ospitava il Lille (Francia), squadra capace di battere le patavine all’andata per 10-7: le venete liquidano la formazione transalpina con un netto 14-4, ribaltano la differenza reti negli scontri diretti e centrano il primato nel girone. Cinque gol per Millo, quattro per Schaap.

EURO CUP 2023-2024 PALLANUOTO FEMMINILE

Sabato 9 marzo – 5a giornata

Gruppo A

Plebiscito Padova-Lille (Francia) 14-4 (2-2, 3-0, 6-1, 3-1)

De Zaan (Paesi Bassi)-Glyfada Irepair (Grecia) ore 18.00

Classifica

Plebiscito Padova 12, Lille (Francia) 9, De Zaan* (Paesi Bassi) 6, Glyfada Irepair* (Grecia) 0.

* = una partita in meno

Gruppo B

Grand Nancy (Francia)-PN Trieste 8-19 (2-5, 2-6, 2-3, 2-5)

Spandau Berlin (Germania)-Bvsc Zuglo (Ungheria) ore 19.00

Classifica

PN Trieste 15, Spandau Berlin* (Germania) 6, Bvsc Zuglo* (Ungheria) 6, Grand Nancy (Francia) 0.

* = una partita in meno