Pallanuoto, Posillipo-Roma Vis Nova 9-8 nell’anticipo del Round Retrocessione della Serie A1

L’anticipo della terza giornata del Round Retrocessione della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile va al CN Posillipo, che piega la Roma Vis Nova per 9-8. Match ribaltato dai campani ad inizio terzo quarto, con quattro gol consecutivi che portano il punteggio dal 4-6 all’8-6. Top scorer Cuccovillo con 3 reti.

I capitolini restano al penultimo posto della classifica, in piena zona play-out , mentre il Posillipo, a parità di partite giocate, aggancia in testa al raggruppamento il Quinto, che domani sarà protagonista dello scontro diretto per il primo posto con la Nuoto Roma. L’altro match di domani è Salerno-Catania, riposa il Camogli fanalino di coda.

TABELLINO

CN POSILLIPO-ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 9-8

CN POSILLIPO: L. Izzo, A. Somma, F. Angelone, M. Rocchino, G. Mattiello 2, E. Aiello 2, M. Tubic, N. Cuccovillo 3, L. Briganti 1, F. Radojevic 1, A. Picca, P. Saccoia, R. Spinelli, E. Serino. All. G. Porzio.

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO: V. Correggia, M. Ciotti 2, A. Poli, N. Strkalj, L. Checchini 1, S. Russo, A. Agnolet, A. Viskovic 2, A. Narciso, L. Di Rocco 1, M. Antonucci 2, J. Rubini, Martino. All. A. Calcaterra.

Arbitri: D’Antoni e Zedda.

Note – Parziali: 3-3, 1-3, 5-1, 0-1. Partita inizia con 15 minuti di ritardo per mancata diretta tv Rai Sport HD. Spettatori 300 circa. Viskovic (V), Saccoia (P) e Tubic (P) fuori per tre falli nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Posillipo 3/8 + 1 rigore, Vis Nova 2/11 + 1 rigore.

ROUND RETROCESSIONE SERIE A1 PALLANUOTO

Risultati

3^ Giornata – venerdì 15 marzo 2024

20:30 C.N. POSILLIPO – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 9-8

3^ Giornata – sabato 16 marzo 2024

17:30 CHECK-UP R.N. SALERNO – NUOTO CATANIA Salerno – Piscina Comunale “S. Vitale”

18:00 IREN GENOVA QUINTO – ASTRA NUOTO ROMA Genova – Piscina “M. Paganuzzi”

Riposa: SPAZIO R.N. CAMOGLI

Classifica

1 IREN GENOVA QUINTO 20

1 C.N. POSILLIPO 20

3 ASTRA NUOTO ROMA 18

4 NUOTO CATANIA 13

5 CHECK-UP R.N. SALERNO* 10

6 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO** 8

7 SPAZIO R.N. CAMOGLI 1

* = una partita in meno

** = una partita in più