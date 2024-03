Pallanuoto femminile: risultati e classifiche della dodicesima giornata. Tutto facile ancora per l’Orizzonte Catania

Altro weekend dedicato alla Serie A1 di pallanuoto al femminile. In programma oggi la dodicesima giornata per il massimo campionato: continua a vincere l’Ekipe Orizzonte Catania che batte in casa la SIS Roma. All’inseguimento resta il Plebiscito che vince nettamente sul Cosenza, successo anche per il Trieste sul Rapallo.

Riviviamo questo turno con tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Dodicesima giornata

Sabato 2 marzo

US L. Locatelli-Brizz Nuoto 12-11

Netafim Bogliasco 1951-Como Nuoto Recoaro 15-8

L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma 14-9

Plebiscito Padova-Olio di Calabria IGP Cosenza Pn 20-6

Pallanuoto Trieste-Rapallo Pallanuoto 11-5

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 33

C.S. PLEBISCITO PD 30

PALLANUOTO TRIESTE 27

S.I.S. ROMA 24

RAPALLO PALLANUOTO 24

NETAFIM BOGLIASCO 1951 13

BRIZZ NUOTO 12

COSENZA PALLANUOTO 8

U.S. L. LOCATELLI GENOVA 4

COMO NUOTO RECOARO 3