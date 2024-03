Pallanuoto, calendario Olimpiadi Parigi 2024: le partite della fase preliminare del Settebello

Meno di quattro mesi all’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024 e nella pallanuoto ha preso forma la fase preliminare del raggruppamento del torneo a Cinque Cerchi. Parlando del torneo maschile, il Settebello di Sandro Campagna andrà a caccia delle medaglie e di soddisfazioni nella rassegna a Cinque Cerchi, anche per dimenticare quanto accaduto nella Finale dei Mondiali 2024 contro la Croazia.

I rigori nuovamente non hanno detto bene alla compagine tricolore, che nei fatti ha perso dai cinque metri il secondo campionato mondiale dopo quello di Budapest 2022 contro i vice campioni d’Europa. In questo caso sono stati fatali gli errori di Echenique e Di Fulvio dopo che Del Lungo ne aveva parato uno a Fatovic.

Ora tutto è proiettato ai Giochi di Parigi con le 12 squadre qualificate suddivise in due gironi dai sei. Le prime quattro qualificate avranno accesso ai quarti di finale. Gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo A e ritroveranno i croati per una possibile rivincita, oltre che Romania, Grecia, Usa, Montenegro.

GRUPPI TORNEO OLIMPICO PARIGI 2024 PALLANUOTO

GRUPPO A. Croazia, Italia, Romania, Grecia, Usa, Montenegro.

GRUPPO B. Spagna, Giappone, Ungheria, Serbia, Australia, Francia.

Di seguito il calendario degli incontri della fase preliminare:

CALENDARIO PALLANUOTO FASE PRELIMINARE PARIGI 2024

Domenica 28 luglio

10.30 Australia vs Spagna

12.05 Serbia vs Giappone

15.00 Italia vs USA

16.35 Croazia vs Montenegro

19.30 Francia vs Ungheria

21.05 Romania vs Grecia

Martedì 30 luglio

10.30 Australia vs Serbia

12.05 Croazia vs Italia

15.00 Giappone vs Francia

16.35 USA vs Romania

19.30 Montenegro vs Grecia

21.05 Spagna vs Ungheria

Giovedì 1° agosto

10.30 Grecia vs USA

12.05 Serbia vs Spagna

15.00 Francia vs Australia

16.35 Italia vs Montenegro

19.30 Romania vs Croazia

21.05 Ungheria vs Giappone

Sabato 3 agosto

10.30 Spagna vs Giappone

12.05 Croazia vs Grecia

15.00 Australia vs Ungheria

16.35 Montenegro vs USA

19.30 Serbia vs Francia

21.05 Italia vs Romania

Lunedì 5 agosto

12.00 Ungheria vs Serbia

13.35 Australia vs Giappone

15.10 Grecia vs Italia

18.30 Croazia vs USA

20.05 Francia vs Spagna

21.40 Romania vs Montenegro