Cosa si è fatta Alessia Orro? C’è la diagnosi dell’infortunio

Alessia Orro si è infortunata nel finale del quarto set della partita che la sua Milano ha vinto contro Firenze per 3-1. La palleggiatrice della formazione meneghina e della Nazionale è uscita dal campo per un infortunio alla caviglia destra. Gli approfondimenti eseguiti al seguito dell’incidente hanno escluso fratture. La capitana del Vero Volley ha iniziato i trattamenti specifici, come ha fatto sapere la società lombarda, e verrà sottoposta a un costante monitoraggio clinico e strumentale.

Resta comunque a serio rischio la possibilità di vederla in campo già martedì 19 marzo in occasione della semifinale di ritorno della Champions League, che Milano giocherà nella tana del Fenerbahce Istanbul. Le ragazze di coach Marco Gaspari dovranno difendere la vittoria per 3-0 ottenuta nel match d’andata, cercando di contenere il tentativo di rimonta della corazzata turca guidata da Melissa Vargas e Arina Fedorovtseva.

Fortunatamente non si tratta di un infortunio grave, ma c’è il rischio concreto che Alessia Orro salti una delle partite più importanti della stagione. In caso di mancato recupero per l’incontro di dopodomani nella massima competizione europea, si spera di recuperare l’atleta per i playoff scudetto che scatteranno tra un paio di settimane. La palleggiatrice titolare della Nazionale, schierata in diagonale con Paola Egonu, è stata sostituita da Vittoria Prandi negli ultimi scampoli del match contro le toscane.