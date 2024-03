Pallamano, Qualificazioni Mondiali 2025: i convocati dell’Italia per la doppia sfida al Belgio

Dopo la settimana dedicata all’Italia femminile, nella pallamano sta per arrivare il momento anche dell’Italia maschile, che sarà impegnata nel doppio confronto con il Belgio valido per le qualificazioni ai Mondiali 2025.

A tal proposito, con eventualmente il Montenegro da affrontare nel terzo turno del cammino per la partecipazione iridata, il DT Riccardo Trillini ha diramato la lista dei convocati per gli incontri che si terranno fra il 13 e il 17 marzo, prima in trasferta ad Hasselt (h 20:10) e poi in casa a Pescara (h 18:00).

Sono 17 gli atleti selezionati, fra cui i rientranti Davide Bulzamini e Thomas Bortoli, a cui aggiungere i potenziali esordienti Mikael Helmersson e Alexandro Pozzer. Di seguito l’elenco completo.

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig\GER), Andrea Colleluori (PO – 2000 – Alperia Black Devils)

ALI: Stefano Arcieri (AS – 1998 – Brixen), Tommaso De Angelis (AS – 2005 – BM Benidorm\ESP), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Ego Sassari), Leo Prantner (AD – 2001 – Balingen-Weilstetten\GER)

TERZINI E CENTRALI: Davide Bulzamini (TS – 1995 – Trimo Trebnje\SLO), Marco Mengon (CE\TS – 2000 – Selestat\FRA), Simone Mengon (CE\TS – 2000 – Eisenach\GER), Christian Manojlovic (TS – 2005 – Raimond Ego Sassari), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg\GER), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Conversano), Giacomo Savini (CE – 1998 – Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence\FRA)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – PAUC\FRA), Endrit Iballi (PI – 1998 – Brixen), Alexandro Pozzer (PI – 1988 – Cuenca\ESP)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (DT), Jurgen Prantner (vice-allenatore), Luigi Malavasi (portieri)

STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Matteo Nuccelli (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca