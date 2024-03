Beach volley, da oggi si fa sul serio! Scatta l’Elite 16 di Doha: in palio punti preziosi per la qualificazione olimpica

Dopo l’antipasto in Australia, la stagione del beach volley entra nel vivo con l’Elite 16 di Doha, uno degli appuntamenti più importanti, da qui a giugno, per definire il ranking olimpico. Sono tre le coppie italiane al via, Nicolai/Cottafava e Menegatti/Gottardi, che sono già inseriti in tabellone principale e sono vicinissimi alla qualificazione olimpica, e Lupo/Rossi, che scattano dalle qualificazioni e hanno bisogno di risultati importanti per provare a centrare la rimonta, anche nei confronti di Ranghieri/Carambula che hanno scelto un percorso diverso per questo avvio di stagione e saranno al via dei Challenge in Sud America in programma a fine mese.

Cammino non semplice, quello che attende Daniele Lupo ed Enrico Rossi che oggi alle 14.00 affronteranno gli inglesi Bello/Bello, reduci da un finale di stagione di alto spessore. Fra le due coppie un solo precedente, a Torquay nel torneo di esordio di Lupo/Rossi che vinsero in tre set. In caso di vittoria, gli azzurri affronterebbero la vincente della sfida tra i brasiliani Pedro Solberg/Guto e i francesi Canet/Rotar, sfida che si preannuncia molto equilibrata.

Nel tabellone principale gironi duri, come è normale che sia, per le due coppie azzurre. In campo maschile Nicolai/Cottafava sono inseriti nel girone D ed esordiranno domani contro i padroni di casa Cherif/Ahmed. Sempre domani gli azzurri saranno in campo per affrontare la squadra qualificata, poi giovedì se la vedranno con i polacchi Bryl/Losiak.

In campo femminile Gottardi/Menegatti inizieranno subito domani con una sfida sulla carta molto difficile contro le statunitensi Nuss/Kloth che non sono mai riuscite a battere. Giovedì le azzurre affronteranno prima una delle coppie qualificate e poi le brasiliane Carol/Barbara, già sconfitte in passato.

TORNEO MASCHILE

Qualificazioni primo turno: Canet/Rotar (FRA)-Pedro Solberg/Guto (BRA), Bello/Bello (ENG)-Rossi/Lupo (ITA), Schalk/Bourne (USA)-Schachter/Dearing (CAN), Evans/Budinger (USA)-Heidrich/Dillier (SUI), Krattiger/Breer (SUI)-Diaz/Alayo (CUB), Hodges/Schubert (AUS)-Pedrosa/Campos (POR), Stankevicius/Knasas (LTU)-van de Velde/Immers (NED), Pristauz/Seidl (AUT)-Pithak/Poravid (THA).

Gironi. Pool D. 6/7 11.00: Bryl/Łosiak-Seed 13, Cottafava/Nicolai (ITA)-Cherif/Ahmed (QAT), 21.00: Cherif/Ahmed (QAT)-Seed 13, Cottafava/Nicolai (ITA)-Bryl/Łosiak (POL). 7/3 20.00: Cottafava/Nicolai (ITA)-Seed 13, Bryl/Łosiak (POL)-Cherif/Ahmed (QAT).

Pool C. 6/3 16.00: Boermans/de Groot (NED)-Seed 14, Mol/Sørum (NOR)-Crabb/Brunner (USA). 20.00: Crabb/Brunner (USA)-Seed 14, Mol/Sørum (NOR)-Boermans/de Groot (NED). 7/3 19.00: Mol/Sørum (NOR)-Seed 14, Boermans/de Groot (NED)-Crabb/Brunner (USA)

Pool B. 6/3 17.00: George/Andre (BRA)-Seed 15, Perusic/Schweiner (CZE)-Brouwer/Meeuwsen (NED). 7/3 9.00: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Seed 15, Perusic/Schweiner (CZE)-George/Andre (BRA) 14.00: Perusic/Schweiner (CZE)-Seed 15, George/Andre (BRA)-Brouwer/Meeuwsen (NED).

Pool A. 6/3 10.00: Ehlers/Wickler (GER)-Seed 16, Ahman/Hellvig (SWE)-Evandro/Arthur (BRA). 19.00: Evandro/Arthur (BRA)-Seed 16. 19.00: Evandro/Arthur (BRA)-Åhman/Hellvig (SWE)-Ehlers/Wickler (GER). 7/3 21.00: Åhman/Hellvig (SWE)-Seed 16, Ehlers/Wickler (GER)-Evandro/Arthur (BRA)

TORNEO FEMMINILE

Qualificazioni primo turno: Friedl/Trailovic (AUT)-Agatha/Rebecca (BRA), Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Akiko/Ishii (JPN), Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI), Álvarez/Moreno (ESP)-Dumbauskaite/Vasiliauskaite, Coakley/Sweat (USA)-Placette/Richard (FRA), Esmée/Zoé (SUI)-Hladun/Lazarenko (UKR), Bansley/Bukovec (CAN)-Klinger/Klinger (AUT), Tina/Anastasija (LAT)-Damla/Rehanna (QAT)

Gironi. Pool D: 6/3 9.00: Xue/Xia (CHN)-Seed 13, Melissa/Brandie (CAN)-Ludwig/Lippmann (GER). 13.00: Ludwig/Lippmann (GER)-Seed 13, Melissa/Brandie (CAN)-Xue/Xia (CHN), Xu Xia (CHN), Ludwig/Lippmann (GER). 7/3 13.00: Hughes/Cheng (USA)-Seed 14, Stam/Schoon (NED)-Tainá/Victoria (BRA)

Pool C. 6/3 18.00: Stam/Schoon (NED)-Seed 14, Hughes/Cheng (USA)-Tainá/Victoria (BRA). 7/3 12.00: Tainá/Victoria (BRA)-Seed 14, Hughes/Cheng (USA)-Stam/Schoon (NED). 17.00: Hughes/Cheng (USA)-Seed 14, Stam/Schoon (NED)-Tainá/Victoria (BRA). l

Pool B. 6/3 14.00: Carol/Barbara (BRA)-Seed 15, Nuss/Kloth (USA)-Gottardi/Menegatti (ITA). 7/3 11.00: Gottardi/Menegatti (ITA)-Seed 15, Nuss/Kloth (USA)-Carol/Barbara (BRA). 18.00: Nuss/Kloth (USA)-Seed 15, Carol/Barbara (BRA)-Gottardi/Menegatti (ITA)

Pool A. 6/3 12.00: Hüberli/Brunner (SUI)-Seed 16, Ana Patrícia/Duda (BRA)-Mariafe/Clancy (AUS). 7/3 10.00: Mariafe/Clancy (AUS)-Seed 16, Ana Patrícia/Duda (BRA)-Hüberli/Brunner (SUI). 16.00 Ana Patrícia/Duda (BRA)-Seed 16, Hüberli/Brunner (SUI)-Mariafe/Clancy (AUS)