Pagelle slalom Aspen: Meillard completa una super tre giorni. Noel sbaglia, male gli azzurri

PAGELLE SLALOM ASPEN

Loic Meillard 10: questa volta non c’è Marco Odermatt a rubargli la scena e l’elvetico va a completare una fantastica tre giorni sulle nevi americane. Dopo i due secondi posti in gigante, arriva la prima vittoria della carriera in slalom con una seconda manche eccezionale e con una prova decisamente dominante, come dimostrano i distacchi abissali inflitti a tutti gli avversari.

Linus Strasser 8: sicuramente la miglior stagione della carriera ed un secondo posto che gli permette di tenere ancora aperta la lotta per la classifica di specialità. Ottima seconda manche anche per lui, andando a recuperare quattro posizioni, centrando un podio di valore.

Henrik Kristoffersen 7: dal doppio gigante era uscito sicuramente deluso, ma ha saputo riscattarsi prontamente in slalom, centrando il secondo podio della sua stagione tra i rapid gates (terzo proprio come a Wengen).

Dave Ryding e Laurie Taylor 7: giornata fantastica per la Gran Bretagna, che per la prima volta nella sua storia riesce a piazzare due atleti in Top-10 in Coppa del Mondo. Ryding è settimo, mentre Taylor si inventa una super seconda manche (miglior tempo), recupera undici posizioni e chiude ottavo.

Manuel Feller 6: la costanza in questa stagione è comunque eccezionale, visto che l’austriaco non esce davvero mai dai primi cinque. Anche oggi in una giornata difficile conclude al quinto posto e la coppa è sempre più vicino, visto che il vantaggio su Strasser è bello rassicurante.

Tommaso Sala ed Alex Vinatzer 5: giornata no per i colori azzurri. Il milanese stecca completamente nella seconda manche, perdendo ben otto posizioni e chiudendo sedicesimo. L’altoatesino, invece, non riesce a confermare le belle cose fatte in gigante, sbaglia nella prima manche, recupera nella seconda ma è solo diciottesimo.

Clement Noel 5: la vittoria in questa stagione resta un tabù. Perfetto nella prima manche, mentre nella seconda sbaglia quasi subito e getta al vento l’occasione.