Pagelle MotoGP, Sprint Race GP Qatar: Martin chiarisce le intenzioni, Bagnaia conferma lo scarso feeling con la gara breve

PAGELLE SPRINT RACE GP QATAR 2024

JORGE MARTIN (DUCATI PRAMAC) 10: si conferma essere il dominatore delle Sprint Race. Martinator vince la decima gara corta della carriera, confermando il grande feeling con questo tipo di gara. Scatta dalla pole, parte bene staccando subito in faccia a Brad Binder che aveva avuto un grande spunto da dietro, crea un solco e infligge un distacco di oltre mezzo secondo allo stesso Binder e più di un secondo e mezzo a Bagnaia, che sarà probabilmente il principale rivale per il Mondiale anche quest’anno. Un inizio in cui ha chiarito immediatamente le intenzioni, volendosi prendere il Mondiale che gli è sfuggito per poco nel 2023.

BRAD BINDER (KTM) 9: che gara per il sudafricano! Dopo il quarto posto finale nel Mondiale scorso, mostra tutte le qualità in questa Sprint Race. Una partenza a fionda nella quale brucia subito Espargarò e Bastianini e per poco non infila anche Martin. Successivamente prosegue nella sua gara costante, avvicinandosi nella prima parte a Martinator e non soffrendo mai per conservare la seconda posizione, avendone di più rispetto a Espargarò e Bagnaia. Fantastico inizio di stagione.

ALEIX ESPARGARO (APRILIA) 8,5: sono insistenti le voci che lo vedrebbero ritirarsi al termine di questa stagione, ma a quasi 35 anni continua a essere estremamente competitivo. Non parte benissimo, poi passa Bastianini, mantiene i nervi saldi quando Bagnaia lo scalza dalla terza posizione, cerca di attaccarlo e alla fine lo passa, facendo una gara in crescendo che fa presagire a buoni segnali anche per la gara lunga di domani. La sua Aprilia va e lui continua ad essere performante.

FRANCESCO BAGNAIA (DUCATI) 6,5: conferma la sua relazione poco fruttuosa con la Sprint Race. In questo format di gara sono solo quattro le vittorie contro le dieci di Jorge Martin. Sicuramente non favorito dalla posizione in qualifica, non va oltre la quarta posizione a più di un secondo e mezzo di ritardo da Martinator. Il segnale più allarmante è il calo avuto negli ultimi giri, in controtendenza proprio a Martin, alle KTM e alle Aprilia: potrebbe essere un problema per la gara di domani. Serve una crescita per lottare per la vittoria.

MARC MARQUEZ (DUCATI TEAM GRESINI) 7: non una gara eccelsa per il Cabroncito, ma comunque una buona quinta posizione partendo dalla sesta casella. Una gara senza follie, piuttosto costante, senza particolari guizzi: una discreta maniera per cominciare la stagione con il nuovo team.

ENEA BASTIANINI (DUCATI) 5,5: ci si poteva aspettare qualcosa in più partendo dalla terza posizione. Una gara in piccolo abbastanza simile al compagno di squadra Bagnaia, andando un po’ in crisi con le gomme nel finale e non mantenendo il ritmo di Marc Marquez e Aleix Espargarò per lottare per il podio.

MARCO BEZZECCHI (DUCATI VR46) 4: mai in gara, chiude addirittura undicesimo. Davvero in difficoltà con la Ducati 2023, non riesce mai a dare una svolta alla sua prestazione, rimanendo sempre tra le retrovie. Una versione decisamente diversa del Bez rispetto a quella vista spesso protagonista di grandi weekend l’anno scorso: serve un cambio di passo.