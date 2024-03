MotoGP, Pedro Acosta: “Buon esordio. Le Sprint Race mi piacciono, si spinge senza pensare ai consumi”

Buona la prima per Pedro Acosta! Il “Rookie Maravilla” infatti ha tagliato il traguardo in ottava posizione nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Lusail il portacolori del team Gas Gas Tech3 ha confermato le buone cose viste tra prove libere e qualifiche, ribadendo a tutti che il suo talento potrà già brillare anche in questa stagione d’esordio.

La Sprint Race ha visto il successo di Jorge Martin “re” di questo tipo di gara, quindi sul podio si sono posizionati Brad Binder e Aleix Espargarò. Quarto il campione del mondo Francesco Bagnaia davanti a Marc Marquez e Enea Bastianini. Settimo Alex Marquez, davanti al rookie Pedro Acosta, capace di gestire la gara nel migliore dei modi.

Al termine della Sprint Race odierna, il pilota classe 2004 ha raccontato le sue sensazioni: “Come esordio non posso davvero lamentarmi, ma la gara di domani so che sarà completamente differente. Purtroppo ho trascorso larga parte della mia gara alle spalle di Alex Marquez subendo le sue turbolenze e, alla lunga, ho pagato a livello di gomme”.

Il campione del mondo in carica della classe mediana racconta poi come ha vissuto la sua prima Sprint Race della carriera: “Mi è piaciuta come esperienza. Non devi pensare a consumi di gomme o carburante. Solo a spingere al massimo”.