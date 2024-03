Pagelle GP Portogallo MotoGP oggi: Martin il migliore, sprazzi di Bastianini, fine settimana anonimo per Bagnaia

LE PAGELLE DEL GP DI PORTOGALLO 2024

Domenica 24 marzo

JORGE MARTIN 10: una gara perfetta. Di solito lo spagnolo è eccezionale nella Sprint Race, oggi invece nella gara lunga non dà scampo agli avversari. Parte bene, tiene la testa e gestisce il ritmo fino alla fine. Quando cambia passo a 10 tornate dalla conclusione, scava il gap giusto per andare a vincere senza patemi.

ENEA BASTIANINI 8.5: un secondo posto che vale oro. Laddove aveva vissuto il suo primo infortunio di un travagliatissimo 2023, il pilota romagnolo disputa una gara di spessore. Sempre nei primi posti, prova a cambiare marcia nel finale, ma i rivali rispondono.

PEDRO ACOSTA 9: primo podio in carriera per un pilota classe 2004 che, siamo sicuri, scriverà pagine importanti della MotoGP. Oggi parte un po’ nelle retrovie, quindi cambia passo e passa prima Marc Marquez, quindi Bagnaia. Nel finale vede Vinales a terra e capisce che è podio. Dopo sole due gare in classe regina!

FRANCESCO BAGNAIA 5: completa un weekend davvero negativo con un incidente assolutamente evitabile. Dopo l’errore di ieri che gli nega il successo nella Sprint Race, oggi fa capire subito che non ha abbastanza ritmo per competere per successo o podio. Marc Marquez lo attacca. Lui risponde in maniera un po’ troppo azzardata. Caduta per entrambi. Quello che proprio non ci voleva.

MARC MARQUEZ 6: per una volta non è lui ad avere le maggiori colpe nel contatto con Bagnaia. Fino a quel momento disputa una gara tutto sommato lineare, finisce al tappeto e fuori dalla zona punti proprio nelle battute conclusive.

MAVERICK VINALES 8: un ultimo giro da incubo. Era secondo e con un margine di sicurezza su Bastianini, ma la sua moto lo tradisce proprio sul più bello. Cade in maniera goffa, ma sembra che l’Aprilia lo abbia disarcionato. Dopo la vittoria di ieri, oggi è una vera e propria beffa.

BRAD BINDER 6: un quarto posto più per demeriti altrui che meriti suoi. Un fine settimana che assomiglia ad un passo indietro rispetto a Lusail, ma i punti arrivano lo stesso.

LUCA MARINI 3: chiude ultimo davanti al solo Franco Morbidelli che era caduto in avvio. Becca 40.7 secondi, quasi 2 a giro. Al momento la sua scelta di approdare in Honda è del tutto fallimentare. Occorrerà tanto tempo e pazienza.