Ordine d’arrivo Tirreno-Adriatico 2024, seconda tappa: Jonathan Milan assente in volata, Philipsen vince

Jasper Philipsen ha vinto la seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2024, una frazione di 198 km senza particolari difficoltà chilometriche nella seconda parte di giornata. Il gruppo è giunto compatto sul traguardo di Follonica e la volata è stata vinta dal belga della Alpecin-Deceuninck, che ha sorpreso uno dei grandi favoriti della vigilia, ovvero il connazionale Tim Merlier (Soudal-Quick Step). Terzo posto per l’eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty).

L’altro favorito della vigilia era il nostro Jonathan Milan, ma l’alfiere della Lidl-Trek e non ha praticamente effettuato lo sprint, firmandosi in decima piazza. Il migliore italiano all’arrivo è stato Giovanni Lonardi, ottavo con la casacca della Team Polti Kometa. Tutto invariato in classifica generale, con lo spagnolo Juan Ayuso che si è confermato leader. Di seguito l’ordine d’arrivo della seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2024.

ORDINE ARRIVO SECONDA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2024

1 PHILIPSEN Jasper Alpecin – Deceuninck 60 50 4:32:07

2 MERLIER Tim Soudal – Quick Step 40 30 ,,

3 GIRMAY Biniam Intermarché – Wanty 30 18 ,,

4 ZINGLE Axel Cofidis 25 13 ,,

5 CAPIOT Amaury Arkéa – B&B Hotels 20 10 ,,

6 VAN UDEN Casper Team dsm-firmenich PostNL 15 7 ,,

7 WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Mobility 10 4 ,,

8 LONARDI Giovanni Team Polti Kometa 8 3 ,,

9 VERNON Ethan Israel – Premier Tech 5 2 ,,

10 MILAN Jonathan Lidl – Trek 2 1 ,,