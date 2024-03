Ordine d’arrivo Tirreno-Adriatico 2024, quarta tappa: Jonathan Milan si impone in volata!

Oggi, giovedì 7 marzo 2023, si è disputata la quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2024 di ciclismo su strada: è andata in scena una frazione in linea di 207 km che ha condotto il gruppo da Arrone a Giulianova, conclusasi in volata.

Il vincitore odierno è l’italiano Jonathan Milan (Lidl – Trek), il quale precede il belga Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), secondo, ed il neozelandese Corbin Strong (Israel – Premier Tech). In top ten anche un altro italiano, Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), decimo.

ORDINE D’ARRIVO QUARTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2024

1 MILAN Jonathan Lidl-Trek 60 04:56:44

2 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck 40 + 00

3 STRONG Corbin Israel-Premier Tech 30 + 00

4 GIRMAY Biniam Intermarché-Wanty 25 + 00

5 ZINGLE Axel Cofidis 20 + 00

6 MAYRHOFER Marius Tudor Pro Cycling Team 15 + 00

7 ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Mobility 10 + 00

8 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team 8 + 00

9 ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step 5 + 00

10 TIBERI Antonio Bahrain Victorious 2 + 00

11 VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike + 00

12 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team + 00

13 PARISINI Nicolò Q36.5 Pro Cycling Team + 00

14 ALBANESE Vincenzo ARKEA-B&B HOTELS + 00

15 PIDCOCK Tom INEOS Grenadiers + 00

16 PASQUALON Andrea Bahrain Victorious + 00

17 KÄMNA Lennard BORA-hansgrohe + 00

18 LIENHARD Fabian Groupama-FDJ + 00

19 VERMAERKE Kevin Team dsm-firmenich PostNL + 00

20 ARNDT Nikias Bahrain Victorious + 00

21 MARTINEZ Daniel BORA-hansgrohe + 00

22 O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team + 00

23 GAROFOLI Gianmarco Astana Qazaqstan Team + 00

24 GRÉGOIRE Romain Groupama-FDJ + 00

25 FIORELLI Filippo VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 00

26 AYUSO Juan UAE Team Emirates + 00

27 VAUQUELIN Kévin ARKEA-B&B HOTELS + 00

28 BETTIOL Alberto EF Education-EasyPost + 00

29 BRENNER Marco Tudor Pro Cycling Team + 00

30 VERNON Ethan Israel-Premier Tech + 00

31 CARUSO Damiano Bahrain Victorious + 00

32 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates + 00

33 MARTIN Guillaume Cofidis + 00

34 CARAPAZ Richard EF Education-EasyPost + 00

35 NEILANDS Krists Israel-Premier Tech + 00

36 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL + 00

37 EWAN Caleb Team Jayco-AlUla + 00

38 HINDLEY Jai BORA-hansgrohe + 00

39 ZANA Filippo Team Jayco-AlUla + 00

40 UIJTDEBROEKS Cian Team Visma | Lease a Bike + 00

41 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost + 00

42 DE LA CRUZ David Q36.5 Pro Cycling Team + 00

43 FORMOLO Davide Movistar Team + 00

44 MAJKA Rafal UAE Team Emirates + 00

45 OLIVEIRA Nelson Movistar Team + 00

46 FEDOROV Yevgeniy Astana Qazaqstan Team + 00

47 SOSA Ivan Movistar Team + 00

48 POOLE Max Team dsm-firmenich PostNL + 00

49 LEKNESSUND Andreas Uno-X Mobility + 00

50 BOL Cees Astana Qazaqstan Team + 00

51 EIKING Odd Christian Uno-X Mobility + 00

52 ROTA Lorenzo Intermarché-Wanty + 00

53 DONOVAN Mark Q36.5 Pro Cycling Team + 00

54 POELS Wout Bahrain Victorious + 00

55 GEOGHEGAN HART Tao Lidl-Trek + 00

56 PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa + 00

57 STORK Florian Tudor Pro Cycling Team + 00

58 WARBASSE Lawrence Decathlon AG2R La Mondiale Team + 00

59 TULETT Ben Team Visma | Lease a Bike + 00

60 HEALY Ben EF Education-EasyPost + 00

61 MAS Enric Movistar Team + 00

62 FABBRO Matteo Team Polti Kometa + 00

63 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers + 00

64 CRADDOCK Lawson Team Jayco-AlUla + 00

65 VERMEERSCH Gianni Alpecin-Deceuninck + 00

66 VAN ASBROECK Tom Israel-Premier Tech + 00

67 PRODHOMME Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale Team + 00

68 ASGREEN Kasper Soudal Quick-Step + 00

69 BJERG Mikkel UAE Team Emirates + 00

70 FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team + 00

71 PETERS Nans Decathlon AG2R La Mondiale Team + 00

72 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers + 00

73 TONELLI Alessandro VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 14

74 POZZOVIVO Domenico VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 14

75 MADOUAS Valentin Groupama-FDJ + 14

76 CONSONNI Simone Lidl-Trek + 22

77 SMITH Dion Intermarché-Wanty + 25

78 KRISTOFF Alexander Uno-X Mobility + 25

79 RODRIGUEZ Cristian ARKEA-B&B HOTELS + 29

80 TSARENKO Kyrylo Team corratec – Vini Fantini + 29

81 STEWART Campbell Team Jayco-AlUla + 31

82 KWIATKOWSKI Michal INEOS Grenadiers + 39

83 HOELGAARD Markus Uno-X Mobility + 39

84 STEIMLE Jannik Q36.5 Pro Cycling Team + 41

85 VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team + 41

86 BARTHE Cyril Groupama-FDJ + 41

87 CAPIOT Amaury ARKEA-B&B HOTELS + 41

88 TEUNISSEN Mike Intermarché-Wanty + 41

89 MAESTRI Mirco Team Polti Kometa + 48

90 MILESI Lorenzo Movistar Team + 52

91 LONARDI Giovanni Team Polti Kometa + 58

92 PAGE Hugo Intermarché-Wanty + 58

93 MASNADA Fausto Soudal Quick-Step + 01:03

94 SBARAGLI Kristian Team corratec – Vini Fantini + 01:03

95 MAGLI Filippo VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 01:03

96 DELAPLACE Anthony ARKEA-B&B HOTELS + 01:03

97 GERMANI Lorenzo Groupama-FDJ + 01:03

98 KRUIJSWIJK Steven Team Visma | Lease a Bike + 01:13

99 FROOME Chris Israel-Premier Tech + 01:13

100 CLARKE Simon Israel-Premier Tech + 01:13

101 COVI Alessandro UAE Team Emirates + 01:13

102 ALEOTTI Giovanni BORA-hansgrohe + 01:13

103 BAIS Davide Team Polti Kometa + 01:13

104 BAGIOLI Andrea Lidl-Trek + 01:13

105 SKUJINS Toms Lidl-Trek + 01:13

106 VALTER Attila Team Visma | Lease a Bike + 01:13

107 VENTURINI Clément ARKEA-B&B HOTELS + 01:13

108 FROIDEVAUX Robin Tudor Pro Cycling Team + 01:13

109 HAMILTON Chris Team dsm-firmenich PostNL + 01:13

110 DEGENKOLB John Team dsm-firmenich PostNL + 01:13

111 KAMP Alexander Tudor Pro Cycling Team + 01:19

112 CONCI Nicola Alpecin-Deceuninck + 01:37

113 RICKAERT Jonas Alpecin-Deceuninck + 01:37

114 VAN LERBERGHE Bert Soudal Quick-Step + 01:53

115 THEUNS Edward Lidl-Trek + 01:53

116 GAMPER Patrick BORA-hansgrohe + 01:59

117 MACIEJUK Filip BORA-hansgrohe + 01:59

118 VAN UDEN Casper Team dsm-firmenich PostNL + 01:59

119 ZANONCELLO Enrico VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 01:59

120 TRONCHON Bastien Decathlon AG2R La Mondiale Team + 02:05

121 TOUZÉ Damien Decathlon AG2R La Mondiale Team + 02:08

122 LUDVIGSSON Tobias Q36.5 Pro Cycling Team + 02:12

123 LE GAC Olivier Groupama-FDJ + 02:12

124 BONIFAZIO Niccolo Team corratec – Vini Fantini + 02:12

125 DE GENDT Aimé Cofidis + 02:15

126 REX Laurenz Intermarché-Wanty + 02:15

127 WARLOP Jordi Soudal Quick-Step + 02:15

128 OLDANI Stefano Cofidis + 02:22

129 KRIEGER Alexander Tudor Pro Cycling Team + 02:22

130 WALSCHEID Max Team Jayco-AlUla + 02:22

131 ARASHIRO Yukiya Bahrain Victorious + 02:26

132 BAUHAUS Phil Bahrain Victorious + 02:26

133 GANNA Filippo INEOS Grenadiers + 02:31

134 ROWE Luke INEOS Grenadiers + 02:31

135 SWIFT Connor INEOS Grenadiers + 02:31

136 VINK Michael UAE Team Emirates + 02:31

137 HIRSCHI Marc UAE Team Emirates + 02:31

138 DE MARCHI Alessandro Team Jayco-AlUla + 02:39

139 JUUL-JENSEN Christopher Team Jayco-AlUla + 02:39

140 VAN DEN BOSSCHE Fabio Alpecin-Deceuninck + 02:48

141 BENEDETTI Cesare BORA-hansgrohe + 02:48

142 FERNANDEZ Ruben Cofidis + 02:50

143 RESTREPO Jhonatan Team Polti Kometa + 02:50

144 HOWSON Damien Q36.5 Pro Cycling Team + 03:03

145 HONORE Mikkel EF Education-EasyPost + 03:05

146 VAN BAARLE Dylan Team Visma | Lease a Bike + 03:36

147 GEBREIGZABHIER Amanuel Lidl-Trek + 03:54

148 CORT Magnus Uno-X Mobility + 05:55

149 RIESEBEEK Oscar Alpecin-Deceuninck + 05:55

150 STÖCKLI Jan Team corratec – Vini Fantini + 05:55

151 SHAW James EF Education-EasyPost + 05:55

152 GESCHKE Simon Cofidis + 05:55

153 ANIOLKOWSKI Stanislaw Cofidis + 05:55

154 CIMOLAI Davide Movistar Team + 05:55

155 MERLIER Tim Soudal Quick-Step + 05:55

156 QUARTUCCI Lorenzo Team corratec – Vini Fantini + 05:55

157 TOLIO Alex VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 07:11

158 BAIS Mattia Team Polti Kometa + 07:11

159 DAVY Clément Groupama-FDJ + 07:40

160 STEINHAUSER Georg EF Education-EasyPost + 07:52

161 KELEMEN Petr Tudor Pro Cycling Team + 08:49

162 ZOCCARATO Samuele VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 09:01

163 CERNÝ Josef Soudal Quick-Step + 09:41

164 CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team + 14:57

165 MØRKØV Michael Astana Qazaqstan Team + 14:57

166 HERREGODTS Rune Intermarché-Wanty + 14:57

167 WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Mobility + 14:57