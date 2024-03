Ordine d’arrivo Milano-Torino 2024: Alberto Bettiol vince di forza! Trionfo italiano della corsa più antica al mondo

Alberto Bettiol ha vinto la Milano-Torino 2024. Il ciclista italiano ha messo le mani sulla 105ma edizione della corsa ciclistica più antica al mondo, ormai tornata nella sua tradizionale collocazione in calendario e che precede di tre giorni la mitica Milano-Sanremo. L’Italia torna a trionfare in questa classica dopo addirittura nove anni di digiuno (l’ultimo a riuscirci fu Diego Rosa nel 2015).

Il toscano ha attaccato sulla salita di Prascorsano quando mancavano una trentina di chilometri al traguardo. L’alfiere della EF Education-EasyPost ha conservato un margine di una trentina di secondi sull’ascesa di Colleretto Castelnuovo e poi ha dato tutto sul seguente tratto in discesa e negli ultimi dieci chilometri pianeggianti. Alle sue spalle si è organizzato il quintetto della BORA-hansgrohe e il drappello dei più immediati inseguitori lo aveva nel mirino, ma il ritardo di otto-nove secondi non è stato recuperato.

Alberto Bettiol ha così vinto la sua quinta corsa da professionista, arricchendo un palmares ridotto come quantità ma eccezionale in termini di qualità, visto che vanta il Giro delle Fiandre 2019 e una tappa al Giro d’Italia nel 2021. Il 30enne non trionfava dal 17 gennaio 2023, quando si impose nel prologo del Tour Down Under. Alle sue spalle si sono piazzati gli svizzeri Jan Christen e Marc Hirschi, quarto Diego Ulissi. Di seguito l’ordine d’arrivo della Milano-Torino 2024.

ORDINE D’ARRIVO MILANO-TORINO 2024

1 BETTIOL Alberto EF Education – EasyPost 200 125 3:56:45

2 CHRISTEN Jan UAE Team Emirates 150 85 0:06

3 HIRSCHI Marc UAE Team Emirates 125 60 0:09

4 ULISSI Diego UAE Team Emirates 100 50 ,,

5 VERMAERKE Kevin Team dsm-firmenich PostNL 85 45 ,,

6 BRAMBILLA Gianluca Q36.5 Pro Cycling Team 70 40 ,,

7 HERZOG Emil BORA – hansgrohe 60 35 ,,

8 MARCELLUSI Martin VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 50 30 ,,

9 SCHULTZ Nick Israel – Premier Tech 40 26 ,,

10 WANDAHL Frederik BORA – hansgrohe 35 22 ,,

11 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team 30 20 ,,

12 DE TIER Floris Bingoal WB 25 18 ,,

13 RUBIO Einer Movistar Team 20 16 ,,

14 LIPOWITZ Florian BORA – hansgrohe 15 14 ,,

15 JUNGELS Bob BORA – hansgrohe 10 12 0:23