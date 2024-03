Ordine d’arrivo Milano-Sanremo 2024: Jasper Philipsen trionfa nella Classicissima, 5° Alberto Bettiol

Entrata a far parte dell’album dei ricordi la 115ª edizione della Milano-Sanremo. La prima Classica Monumento della stagione ha regalato non poche emozione nel suo darsi. Partenza da Pavia e arrivo sul lungomare ligure, con il Poggio a rappresentare un punto importante nella corsa, considerando l’altimetria e il momento in cui i corridori hanno dovuto affrontarlo.

Alla vigilia i nomi dei favoriti erano due: Mathieu van der Poel, campione uscente, in maglia di campione del mondo, che ha fatto il suo debutto stagionale nella Classicissima; Tadej Pogacar, che ha dato spettacolo alla Strade Bianche dominando senza se e senza ma. La UAE Emirates, in questo senso, ha agito in funzione dell’asso sloveno.

Nell’ipotetica prima fila di una griglia di partenza occupata dai due citati, alle loro spalle si pensava che il Mads Pedersen, perfetto per un percorso simile, potesse contendere lo scettro, anche se i dubbi su come il danese avrebbe affrontato il Poggio non mancavano. E poi in caso di epilogo allo sprint, Jasper Philipsen era il primo nome che veniva in mente.

I nomi in casa Italia erano quelli di Filippo Ganna, Alberto Bettiol, vincitore della Milano-Torino e Jonathan Milan, eccezionale nella Tirreno-Adriatico. Sulle possibilità di Pippo i punti interrogativi erano sul suo stato di forma, mentre su Bettiol relativamente alle energie a disposizione dopo il trionfo recente. Per Milan, la necessità di un arrivo in volata.

Alla fine della fiera, arrivo allo sprint a ranghi ristretti e successo per il belga Philipsen (Alpecin – Decenick) a precedere l’australiano Michael Matthews (Team Jayco AlUla) e terzo Pogacar (UAE Team Emirates). Quinto posto per Bettiol (EF Education – EasyPost), il migliore in casa Italia. Una Milano-Sanremo con una velocità media folle.

ORDINE D’ARRIVO MILANO SANREMO 2024

1 PHILIPSEN Jasper Alpecin – Deceuninck 800 275 6:15:44

2 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 640 200 ,,

3 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 520 150 ,,

4 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 440 120 ,,

5 BETTIOL Alberto EF Education – EasyPost 360 100 ,,

6 MOHORIČ Matej Bahrain – Victorious 280 90 ,,

7 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 240 80 ,,

8 STUYVEN Jasper Lidl – Trek 200 70 ,,

9 ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step 160 60 ,,

10 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 135 50 ,,

11 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 110 46 ,,

12 SOBRERO Matteo BORA – hansgrohe 95 42 ,,

13 PEDERSEN Casper Soudal Quick-Step 85 38 0:35

14 KOOIJ Olav Team Visma | Lease a Bike 65 34 ,,

15 PITHIE Laurence Groupama – FDJ 55 30 ,,

16 ASGREEN Kasper Soudal Quick-Step 50 28 ,,

17 STRONG Corbin Israel – Premier Tech 50 26 ,,

18 CLARKE Simon Israel – Premier Tech 50 24 ,,

19 PACHER Quentin Groupama – FDJ 50 22 ,,

20 COSNEFROY Benoît Decathlon AG2R La Mondiale Team 50 20 ,,

21 TRENTIN Matteo Tudor Pro Cycling Team 30 19 ,,

22 BATTISTELLA Samuele Astana Qazaqstan Team 30 18 ,,

23 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 30 17 ,,

24 ALBANESE Vincenzo Arkéa – B&B Hotels 30 16 ,,

25 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team 30 15 ,,

26 SERRANO Gonzalo Movistar Team 30 14 ,,

27 GIRMAY Biniam Intermarché – Wanty 30 13 ,,

28 DE PRETTO Davide Team Jayco AlUla 30 12 ,,

29 CAMPENAERTS Victor Lotto Dstny 30 11 ,,

30 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 30 10 ,,

31 KRAGH ANDERSEN Søren Alpecin – Deceuninck 15 9 ,,

32 SKUJIŅŠ Toms Lidl – Trek 15 8 ,,

33 EIKING Odd Christian Uno-X Mobility 15 7 ,,

34 ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Mobility 15 6 ,,

35 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers 15 5 ,,

36 SCARONI Christian Astana Qazaqstan Team 15 5 ,,

37 HALLER Marco BORA – hansgrohe 15 5 ,,

38 ALEOTTI Giovanni BORA – hansgrohe 15 5 ,,

39 ZIMMERMANN Georg Intermarché – Wanty 15 5 0:45

40 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 15 5 1:11

41 ZINGLE Axel Cofidis 15 5 1:16

42 BARRENETXEA Jon Movistar Team 15 5 ,,

43 DÉMARE Arnaud Arkéa – B&B Hotels 15 5 ,,

44 MAESTRI Mirco Team Polti Kometa 15 5 ,,

45 DENZ Nico BORA – hansgrohe 15 5 ,,

46 ARNDT Nikias Bahrain – Victorious 15 5 ,,

47 DVERSNES Fredrik Uno-X Mobility 15 5 ,,

48 VERMAERKE Kevin Team dsm-firmenich PostNL 15 5 ,,

49 CANAL Carlos Movistar Team 15 5 ,,

50 MAGLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 15 5 ,,

51 SEVILLA Diego Pablo Team Polti Kometa 10 5 ,,

52 BYSTRØM Sven Erik Groupama – FDJ 10 5 ,,

53 CALMEJANE Lilian Intermarché – Wanty 10 5 ,,

54 KWIATKOWSKI Michał INEOS Grenadiers 10 5 ,,

55 MOSCON Gianni Soudal Quick-Step 10 5 1:20

56 WELLENS Tim UAE Team Emirates 5 5 1:32

57 VERMEERSCH Gianni Alpecin – Deceuninck 5 5 1:35

58 SMITH Dion Intermarché – Wanty 5 5 1:41

59 VAN DEN BERG Marijn EF Education – EasyPost 5 5 ,,

60 STAUNE-MITTET Johannes Team Visma | Lease a Bike 5 5 1:43

61 TEUNISSEN Mike Intermarché – Wanty 5 1:45

62 GESCHKE Simon Cofidis 5 ,,

63 ZOCCARATO Samuele VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 5 ,,

64 HAMILTON Chris Team dsm-firmenich PostNL 5 ,,

65 PLAPP Luke Team Jayco AlUla 5 ,,

66 TONELLI Alessandro VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 5 ,,

67 MARTINELLI Alessio VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 5 ,,

68 BONIFAZIO Niccolò Team Corratec – Vini Fantini 5 1:58

69 MILAN Jonathan Lidl – Trek 5 ,,

70 EENKHOORN Pascal Lotto Dstny 5 ,,

71 ULISSI Diego UAE Team Emirates 5 2:01

72 COMBAUD Romain Team dsm-firmenich PostNL 5 2:25

73 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates 5 ,,

74 VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 2:28

75 LAURANCE Axel Alpecin – Deceuninck 5 ,,

76 CATTANEO Mattia Soudal Quick-Step 5 ,,

77 HOULE Hugo Israel – Premier Tech 5 ,,

78 TSARENKO Kyrylo Team Corratec – Vini Fantini 5 3:15

79 SWEENY Harry EF Education – EasyPost 5 3:52

80 WATSON Samuel Groupama – FDJ 5 3:55

81 BAIS Davide Team Polti Kometa 5 ,,

82 BITTNER Pavel Team dsm-firmenich PostNL 5 4:40

83 GAZZOLI Michele Astana Qazaqstan Team 5 ,,

84 SBARAGLI Kristian Team Corratec – Vini Fantini 5 ,,

85 KRISTOFF Alexander Uno-X Mobility 5 ,,

86 LONARDI Giovanni Team Polti Kometa 5 ,,

87 MILESI Lorenzo Movistar Team 5 ,,

88 ZANONCELLO Enrico VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 5 ,,

89 FREDHEIM Stian Uno-X Mobility 5 ,,

90 VERNON Ethan Israel – Premier Tech 5 ,,

91 FEDOROV Yevgeniy Astana Qazaqstan Team 5 ,,

92 RUTSCH Jonas EF Education – EasyPost 5 ,,

93 BEULLENS Cedric Lotto Dstny 5 ,,

94 TODOME Yuhi EF Education – EasyPost 5 ,,

95 QUARTUCCI Lorenzo Team Corratec – Vini Fantini 5 ,,

96 GABBURO Davide VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 5 ,,

97 BOASSON HAGEN Edvald Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 ,,

98 OLDANI Stefano Cofidis 5 ,,

99 PASQUALON Andrea Bahrain – Victorious 5 ,,

100 VALGREN Michael EF Education – EasyPost 5 ,,

101 VAN POPPEL Danny BORA – hansgrohe 5 ,,

102 KIRSCH Alex Lidl – Trek 5 ,,

103 BOIVIN Guillaume Israel – Premier Tech 5 ,,

104 LE BERRE Mathis Arkéa – B&B Hotels 5 ,,

105 MEURISSE Xandro Alpecin – Deceuninck 5 ,,

106 NAESEN Oliver Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 ,,

107 SHEEHAN Riley Israel – Premier Tech 5 ,,

108 LAMPERTI Luke Soudal Quick-Step 5 ,,

109 WARBASSE Larry Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 ,,

110 DE BONDT Dries Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 ,,

111 MAYRHOFER Marius Tudor Pro Cycling Team 5 ,,

112 HIRSCHI Marc UAE Team Emirates 5 ,,

113 SWIFT Ben INEOS Grenadiers 5 ,,

114 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team 5 ,,

115 COVI Alessandro UAE Team Emirates 5 ,,

116 MARCELLUSI Martin VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 5 ,,

117 DE MARCHI Alessandro Team Jayco AlUla 5 ,,

118 HAMILTON Lucas Team Jayco AlUla 5 4:51

119 VAN DIJKE Mick Team Visma | Lease a Bike 5 ,,

120 BURATTI Nicolò Bahrain – Victorious 5 5:20

121 MIHOLJEVIĆ Fran Bahrain – Victorious 5 6:01

122 BAIS Mattia Team Polti Kometa 5 6:08

123 CONTI Valerio Team Corratec – Vini Fantini 5 ,,

124 RUSSO Clément Groupama – FDJ 5 7:14

125 NOVAK Domen UAE Team Emirates 5 7:37

126 MORO Manlio Movistar Team 5 8:09

127 WOOD Harrison Cofidis 5 ,,

128 GUERNALEC Thibault Arkéa – B&B Hotels 5 ,,

129 CHAMPOUSSIN Clément Arkéa – B&B Hotels 5 ,,

130 DE PESTEL Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 9:57

131 ROWE Luke INEOS Grenadiers 5 10:11

132 MOSCA Jacopo Lidl – Trek 5 ,,

133 WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Mobility 5 ,,

134 HVIDEBERG Jonas Iversby Uno-X Mobility 5 ,,

135 GAMPER Patrick BORA – hansgrohe 5 ,,

136 GIBBONS Ryan Lidl – Trek 5 ,,

137 VERMOTE Julien Team Visma | Lease a Bike 5 ,,

138 KRIEGER Alexander Tudor Pro Cycling Team 5 ,,

139 GÓMEZ Germán Darío Team Polti Kometa 5 ,,

140 KELEMEN Petr Tudor Pro Cycling Team 5 ,,

141 VAN DER SANDE Tosh Team Visma | Lease a Bike 5 ,,

142 FUGLSANG Jakob Israel – Premier Tech 5 ,,

143 ČERNÝ Josef Soudal Quick-Step 5 ,,

144 VAN HOECKE Gijs Intermarché – Wanty 5 ,,

145 GOVEKAR Matevž Bahrain – Victorious 5 ,,

146 SCOTSON Miles Arkéa – B&B Hotels 5 ,,

147 GUARNIERI Jacopo Lotto Dstny 5 ,,

148 AMADOR Andrey EF Education – EasyPost 5 ,,

149 CIMOLAI Davide Movistar Team 5 ,,

150 BOL Cees Astana Qazaqstan Team 5 ,,

151 TUSVELD Martijn Team dsm-firmenich PostNL 5 ,,

152 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ 5 ,,

153 OWSIAN Łukasz Arkéa – B&B Hotels 5 11:58

154 BALDACCINI Davide Team Corratec – Vini Fantini 5 ,,

155 MURGANO Marco Team Corratec – Vini Fantini 5 ,,

156 MULLEN Ryan BORA – hansgrohe 5 ,,

157 DURBRIDGE Luke Team Jayco AlUla 5 ,,

158 VAN DIJKE Tim Team Visma | Lease a Bike 5 ,,

159 DEBEAUMARCHÉ Nicolas Cofidis 5 ,,

160 SAMITIER Sergio Movistar Team 5 12:40

161 KAMP Alexander Tudor Pro Cycling Team 5 13:57

162 PAQUOT Tom Intermarché – Wanty 5 16:52

163 DILLIER Silvan Alpecin – Deceuninck 5 25:00

164 CHAMPION Thomas Cofidis 5 ,,

DNF BEVIN Patrick Team dsm-firmenich PostNL –