Olimpiadi, Malagò sorride: “Al momento 198 qualificati: 99 uomini e 99 donne! Boxe una scommessa vinta”

Dopo la conclusione della penultima sessione di incontri del Preolimpico di boxe in corso a Busto Arsizio, ha parlato con la stampa il numero 1 del CONI, Giovanni Malagò, che si è detto estremamente soddisfatto delle tre carte olimpiche conquistate finora dall’Italia ed ha commentato l’ascesa del settore femminile del pugilato italiano, che nel complesso fino a questo momento ha centrato quattro pass per Parigi 2024.

Il commento a caldo sul Preolimpico di boxe organizzato in Italia: “E’ stata una scommessa vinta, per niente banale, c’erano diverse altre candidature, peraltro poi avete ricordato che in altri Continenti ci sono tornei preolimpici, però penso che la Federazione Italiana Pugilistica ed il Comitato Olimpico Italiano avessero la credibilità, perché qui si gioca tutto su questa parola, visto il pregresso, il passato, e tutte le situazioni che si sono create in questo mondo recentemente, per ospitare una manifestazione che sotto il profilo della qualità dell’ambientazione e, al tempo stesso, di evitare qualsiasi ulteriore polemica, garantisse un certo tipo di tutela per il movimento, che era a rischio, neanche troppo tempo fa, di rimanere fuori dal nostro mondo e invece è una scommessa vinta a pieni voti, e poi con la felicità di tre atleti italiani qualificati, speriamo quattro, insomma è tanta roba“.

Sull’ascesa della boxe femminile italiana: “Abbiamo cominciato con una prima pietra fondamentale, ovviamente con Irma Testa a Tokyo, e direi che Irma poi ha saputo anche divulgare, sotto il profilo della promozione e della comunicazione, però ci sono anche delle atlete che qui hanno fatto la storia del pugilato, non solo italiano, e oggi qualificarsi è stato commovente. Insomma, io sono felicissimo di tutto questo, e poi la cosa bella è che tutte quante andando via, salutando, hanno detto: ‘Presidente, questo è solo l’inizio, noi a Parigi puntiamo ad una medaglia’. L’ultimo dato, non so se ve ne siete accorti, ma in questo preciso momento abbiamo 198 qualificati, 99 uomini e 99 donne. Vediamo stasera che succede“.