Boxe: Angela Carini, l’ultimo chilometro e il ricordo del papà

Tanta la gioia, tanto il vissuto che c’è dentro il passaggio da Tokyo a Parigi per Angela Carini. La venticinquenne di Napoli porta a otto elementi il contingente della boxe azzurra a cinque cerchi. Non solo: allo stato attuale delle cose saranno ben cinque le donne che effettueranno il viaggio verso la Francia.

Così si è espressa l’azzurra alla FPI, parlando del concetto dell’ultimo chilometro e di quel che significa per lei: “L’abbiamo percorso. L’ultimo chilometro perché, una volta, prima delle Olimpiadi di Tokyo ero stanca: ‘Babbo, gli allenamenti sono intensi. Non stai bene, ti stai ammalando, che sta succedendo? Io non ce la faccio più psicologicamente’. Lui mi disse: ‘L’ultimo chilometro Angela. E’ un po’ come il ciclismo. Il campione quando vede l’ultimo chilometro cosa fa? Pedala ancora di più. Allora tu cosa fai? Vai, e pedala ancora di più. Perché papà, qualsiasi cosa succeda, sarà sempre con te’“.

E poi ci sono le lacrime, quelle di commozione per il ricordo del padre, che se ne andò proprio nei giorni delle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, fatto che fece vivere alla pugile di Napoli una rassegna a cinque cerchi diversa, come in un sogno diventato incubo.

La sua seconda partecipazione olimpica, a questo punto, assume tanti significati che vanno ben oltre il ring. E se, a livello sportivo, si è rivista una Carini martellante e inafferrabile, sul fronte umano ci sono tutti i motivi per dare al viaggio francese un sapore diverso.