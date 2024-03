Nuoto, risultati batterie: Leonardo Deplano in versione aeroplano nei 100 sl, Fresia sorprende nei 200 misti

Calato il sipario su una terza giornata di batterie piuttosto movimenta a Riccione, sede degli Assoluti primaverili di nuoto. La rassegna che mette in palio oltre ai titoli nazionali anche i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, ha riservato delle sorprese di non poco conto nel corso della mattinata romagnola.

Il riferimento è alla super prestazione di Leonardo Deplano nelle heat dei 100 stile libero uomini. Con un sontuoso 48.09 (personale precedente di 48.61 sbriciolato), il fiorentino avrebbe ottenuto con questo riscontro la qualificazione Cinque Cerchi anche su questa distanza, bissando quanto fatto nei 50 sl, dal momento che questo crono è migliore del 48.2 (tempo-limite) nuotato già da Manuel Frigo ai Mondiali di Doha.

Parliamo del sesto tempo italiano della storia. Immediatamente alle sue spalle un altrettanto eccellente Paolo Conte Bonin (48.41), citando il suo precedente record personale di 48.99. Si prospetta un atto conclusivo molto interessante, che andrà a ufficializzare la qualificazione di Deplano, tenendo conto della presenza anche del primatista italiano e argento mondiale, Alessandro Miressi (48.93), e di Thomas Ceccon (49.28), entrato con l’ultimo tempo utile nella Finale.

Nella medesima specialità al femminile Chiara Tarantino è stata la migliore in 54.98, unica ad abbattere il muro dei 55″ . Siglare il 53.5 che vale la carta olimpica sarà sicuramente molto complicato. Nei 200 misti orfani di Alberto Razzetti, Massimiliano Matteazzi si preso la scena in 2:01.83 a precedere Alessandro Tredici (2:02.56) e Christian Mantegazza (2:02.93).

Nell’alternarsi degli stili al femminili, Francesca Fresia ha realizzato il miglior riscontro delle heat in 2:15.40 davanti a Claudia Di Passio (2:15.70) e ad Anna Pirovano (2:16.32). Quarto tempo per la primatista italiana, Sara Franceschi (2:16.43). Ricordiamo che il limite olimpico è fissato a 2:10.9.

Infine, nelle serie lente degli 800 stile libero Andrea Filadelli ha stampato il crono di 8:06.24, mentre in quelle dei 1500 stile libero donne, che nel pomeriggio vedranno Simona Quadarella al via, Valerie Buffa è stata la migliore in 16:35.98.