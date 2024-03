Calendario Campionati Italiani nuoto 2024 oggi: orari 7 marzo, ordine delle gare, dove vederli in tv e streaming

Terza giornata di gare negli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Il day-3 vedrà le batterie iniziare alle 10.00, mentre le Finali, divise per categorie (Giovani, B, assoluta), cominceranno nel pomeriggio a partire dalle 17.30. Un’altra possibilità per conquistare titoli, ma anche ottenere il pass per le prossime Olimpiadi di Parigi.

Nei 100 stile libero uomini fermento ce n’è e non poco. Alessandro Miressi, già con la carta olimpica in tasca, vorrà confermarsi il riferimento della distanza, mentre vedremo se Thomas Ceccon riuscirà a insidiare il tempo nuotato da Manuel Frigo a Doha per strappargli il biglietto per i Giochi in questa specialità. Il veneto non pare però in grande condizione, visto l’infortunio al dito, e quindi è da capire anche se prenderà parte alla gara.

Fari i suoi 1500 stile libero Simona Quadarella. La campionessa romana, che nelle prime due giornate ha spaziato un po’ ovunque (400 misti e 200 stile libero), sarà al via della sua gara principale e vorrà far vedere di essere sempre lei la n.1. Alle sue spalle vedremo se altre riusciranno a staccare il biglietto per le Olimpiadi, anche pensando ai risvolti che vi potranno essere per le acque libere. Si pensa a Ginevra Taddeucci e a Giulia Gabbrielleschi.

La terza giornata degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione sarà trasmessa in diretta televisiva esclusivamente per le Finali; in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-3, sia per quanto concerne la sessione mattutina che per la sessione pomeridiana.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2024

Giovedì 7 marzo

Sessione mattutina

10:00 UOMINI 800 m Stile Libero – Serie

10:10 DONNE 200 m Misti – Eliminatorie

10:23 UOMINI 200 m Misti – Eliminatorie

10:35 DONNE 100 m Stile Libero – Eliminatorie

10:50 UOMINI 100 m Stile Libero – Eliminatorie

11:05 DONNE 1500 m Stile Libero – Serie

Sessione serale

17:30 UOMINI 800 m Stile Libero – Serie

17:40 DONNE 200 m Misti – Finale Giovani

DONNE 200 m Misti – Finale

17:52 UOMINI 200 m Misti – Finale Giovani

UOMINI 200 m Misti – Finale

18:15 DONNE 100 m Stile Libero – Finale Giovani

DONNE 100 m Stile Libero – Finale

18:27 UOMINI 100 m Stile Libero – Finale Giovani

UOMINI 100 m Stile Libero – Finale

18:48 DONNE 1500 m Stile Libero – Serie

19:16 UOMINI 4×100 m Misti – Serie

19:38 DONNE 4×100 m Misti – Serie

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (solo le Finali) delle 17.30

Diretta streaming: RaiPlay (solo le Finali)

Diretta Live testuale: OA Sport