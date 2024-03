Nuoto, gli italiani già qualificati per le Olimpiadi di Parigi 2024 e chi avrà l’ultima chance al Settecolli

Calato il sipario sugli Assoluti primaverili di nuoto di scena a Riccione. La rassegna nazionale è stata importante non solo per l’assegnazione dei titoli nazionali nelle singole discipline, ma anche per la conquista della carta olimpica. A questo proposito sono arrivate liete notizie, ma ci sono ancora dei buchi importanti da coprire in vista dell’ultimo appuntamento in questo senso, il Trofeo Settecolli (21-23 giugno)

I sorrisi sono per chi ha ottenuto la qualificazione a Cinque Cerchi anche in maniera sorprendente e il riferimento è a Sara Curtis e ad Alessandro Ragaini. Quelli della classe 2006 potremmo definirli. Entrambi due atleti molto giovani, ma in grado di siglare tempi considerevole nei 50 stile libero donne e nei 200 stile libero uomini, con evidenti margini di miglioramento legati all’età e soprattutto alla voglia di allenarsi.

A corredo di ciò la prestazione di Leonardo Deplano nei 100 stile libero è stata notevolissima, a dimostrazione che il gruppo della 4×100 stile libero ha un altro interprete da tenere in considerazione per i 50 e 100 sl. Si è ritrovato un Filippo Megli ad altissimo livello per la staffetta 4×200 sl e che proverà a ottenere il tempo nel meeting del Foro Italico.

Un appuntamento nel quale proveranno a fare lo stesso Margherita Panziera nei 200 dorso, Federico Burdisso nei 200 delfino, Simone Cerasuolo, Federico Poggio e Ludovico Blu Art Viberti nei 100 rana, Michele Lamberti nei 100 dorso e, molto probabilmente, Thomas Ceccon nei 200 dorso. Su quest’ultimo va detto che la decisione di provare a qualificarsi anche sulla distanza più lunga dello stile descritto è frutto di un percorso che vorrà portarlo in condizione proprio per quest’estate. Non resta che godersi lo spettacolo.

QUALIFICATI ALLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

Individuale

Gregorio Paltrinieri nei 1500 e negli 800 stile libero

Alberto Razzetti nei 200 e nei 400 misti e nei 200 farfalla

Thomas Ceccon nei 100 dorso

Benedetta Pilato nei 100 rana

Alessandro Miressi nei 100 stile libero

Nicolò Martinenghi nei 100 rana

Simona Quadarella nei 1500 e negli 800 stile libero

Manuel Frigo 4×100 stile libero

Lorenzo Zazzeri nei 50 stile libero

Sara Franceschi nei 400 misti

Lisa Angiolini nei 100 rana

Leonardo Deplano nei 50 e nei 100 stile libero e nella 4×100 stile libero

Filippo Megli 4×200 stile libero

Sara Curtis 50 stile libero

Alessandro Ragaini 200 stile libero

Staffette

4×100 stile libero maschile

4×100 stile libero femminile

4×100 mista mixed

4×200 stile libero femminile

4×200 stile libero maschile

4×100 mista maschile

4×100 mista femminile