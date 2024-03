“Saranno Campioni”: Clarissa Savoldi, una nuova carta nel nuoto con vista sui misti

Quando ci si sofferma sul panorama del nuoto femminile in Italia, è difficile non pensare alla leggenda vivente Federica Pellegrini, che ha portato l’onore della Nazione sul podio per quasi due decenni, diventando un’icona per molte giovani nuotatrici che aspirano ad emularla. Dopo il suo ritiro dalle competizioni, puntuali stanno emergendo talentuose ragazze, pronte a seguire le sue orme. Una di queste promesse è Clarissa Savoldi.

Clarissa Savoldi, classe 2008, è tesserata attualmente per il G.A.M. Team SSD-Brescia, dove è seguita da Giorgio Lamberti (gloria del nuoto azzurro ed ex-primatista mondiale dei 200 metri stile libero). La sua specialità di punta sono i misti, ma si disimpegna con buoni risultati anche nello stile a rana.

Il palmarès della bresciana è già di tutto riguardo: nel 2022 si è fatta conoscere dagli addetti ai lavori, stampando il record italiano della categoria ragazze nei 400 misti in vasca lunga (record tuttora imbattuto). Con il tempo di 4:51.81, Clarissa cancellò il vecchio primato di 4’52”09 (Martina Ratti nel 2017 a Gyor) durante i Campionati Italiani di categoria estivi, allo Stadio del Nuoto di Roma.

Nel corso della scorsa stagione 2023, la 14enne è letteralmente esplosa: dapprima si è esaltata ai Campionati italiani primaverili in vasca corta (Riccione), dove ha migliorato (sempre nei suoi 400 misti) il record ragazze dei Criteria nuotando l’ottimo crono di 4’40”54 (strapazzando il vecchio primato di 4’42”06 detenuto da Chiara Fontana dal 2019).

Dopodiché, nello scorso luglio, durante la 17ma edizione del Festival Olimpico della Gioventù Europea (EYOF) a Maribor, in Slovenia (manifestazione dedicata agli atleti dai 14 ai 18 anni), Savoldi ha ottenuto la prima medaglia (argento) per l’Italia Team tra le corsie del Pristan Swimming Centre.

L’azzurrina ha chiuso la gara dei 400 misti con il tempo di 4’49″77, battuta solamente dall’ungherese Vivien Jackl (4’47″14). Purtroppo nella finale dei 200 misti è stata squalificata, dopo aver fatto registrare il secondo tempo nelle batterie del giorno precedente.

Ora il prossimo appuntamento internazionale per la lombarda sarà agli Europei junior in programma a Vilnius, in Lituania, nella prima settimana di luglio. Il team, guidato dal responsabile delle squadre Nazionali giovanili, Marco Menchinelli, sarà selezionato dopo la fine degli Assoluti che si stanno svolgendo attualmente a Riccione.

Maurizio Contino